Siêu sao nhạc pop của Mỹ Patti Page qua đời ở tuổi 86

(Nguồn: philly.com)



Theo Thạch Thảo (Vietnam+)



Người hâm mộ trên thế giới biết đến nữ ca sỹ lừng danh Patti Page của nước Mỹ qua những ca khúc nổi tiếng như "The Tennessee Waltz," How Much Is That Doggie in the Window..."Đặc biệt giọng ca và các bài hát của bà đã trở thành món ăn tinh thần được chào đón bởi hầu hết người Mỹ trong những năm 1950.Sinh ra và lớn lên tại bang Oklahoma (Mỹ), Patti Page được đánh giá là ngôi sao sáng giá và người tiên phong trong dòng nhạc pop trước khi nước Mỹ biết đến các loại nhạc rock 'n roll.Theo thống kê, trong suốt sự nghiệp ca hát kéo dài gần 7 thập niên, nữ ca sỹ Mỹ Patti Page đã bán được trên 100 triệu đĩa nhạc. Ngoài ra, bà cũng là diễn viên có diễn xuất tốt trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách tại Mỹ.