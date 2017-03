"Siêu sao Việt" chính thức khởi kiện đòi 10.000 USD

Như đã thông tin, thí sinh giành giải nhất cuộc thi Vietnam Super Star Contest 2009 (VSSC) gần hai tháng kể từ ngày đoạt giải chưa nhận được toàn bộ giá trị tiền thưởng 10.000 USD mà BTC đã hứa hẹn. Bức xúc trước việc "trả giá" giải thưởng, Dương Thị Hồng Nhung đã chính thức nộp đơn kiện lên toà án nhân dân quận I - TP.HCM vào ngày 11/1/2010.

Dương Thị Hồng Nhung gần hai tháng sau khi đoạt giải không đòi được tiền thưởng

Trong đơn, Dương Thị Hồng Nhung đã khởi kiện tranh chấp dân sự trong hợp đồng về tiền thưởng cuộc thi VSSC. Hồng Nhung kiện Trung tâm Văn hóa TP.HCM với người đại diện là giám đốc trung tâm, ông Nguyễn Hữu Nghị.

Trong nội dung đơn kiện, Hồng Nhung trình bày không đồng tình với cách giải quyết của BTC. Cô khẳng định: "Ban tổ chức đã đưa ra các lời giải thích hoàn toàn không hợp lý, tự viện ra nhiều lý do quanh co khó hiểu để thoái thác thực hiện nghĩa vụ của mình". Hồng Nhung giải thích rõ hơn: "Tôi đã tin tưởng cuộc thi VSSC-2009 nên lặn lội từ Tp Hải Phòng vào Tp Hồ Chí Minh đăng ký tham gia, cũng như đã tin tưởng việc ký kết Hợp đồng với Ban tổ chức. Tôi đã đoạt giải nhất và không vi phạm bất cứ điều gì theo thể lệ (điều lệ) cuộc thi đã qui định hay thông báo trước đó, cũng như không vi phạm bất cứ điều khoản nào theo qui định Hợp đồng. Vậy thì không có lý do gì Ban tổ chức cuộc thi nói trên tự cho phép mình vi phạm nghĩa vụ đã ký kết".

Tòa án Nhân dân quận I - TP.HCM đã tiếp nhận đơn kiện của Dương Thị Hồng Nhung

Hồng Nhung yêu cầu: "...buộc phía bị đơn là Trung tâm Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh, mà đại diện là ông Nguyễn Hữu Nghị phải lập tức thanh toán cho tôi số tiền 10.000 USD (qui ra tiền đồng Việt Nam tại thời điểm thanh toán) theo qui định Hợp đồng. Đồng thời, để thể hiện tính nghiêm túc của cuộc thi, uy tín của Ban tổ chức. Tôi đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác còn lại đúng theo qui định Hợp đồng".

PV đã có cuộc trao đổi nhanh với hai vợ chồng Hồng Nhung - Việt Lâm.

Hai vợ chồng Hồng Nhung và Việt Lâm sẽ ở lại TP.HCM để theo đuổi vụ kiện?

Hồng Nhung: Hai vợ chồng em không thể ở lại TP.HCM lâu được vì chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ tốt nghiệp. Cả hai đều là sinh viên, không tốt nghiệp thì phải bảo lưu kết quả cả năm học.Thêm một năm nữa rất tốn kém. Bây giờ có vụ kiện này, hai vợ chồng phải lo thêm chi phí hầu tòa, phí luật sư... Để giảm chi phí, hai vợ chồng sẽ phải về Hà Nội thôi.

Nếu vụ kiện kéo dài, Nhung và Lâm có quyết tâm theo đuổi không?

Hồng Nhung: Theo như em nghĩ, thì việc của em không đến mức phải đi kiện. Cứ làm đúng hợp đồng là được, mọi việc êm thắm. Nhưng, phía BTC không cho chúng em thấy sự công bằng và thỏa đáng sau nhiều lần làm việc với nhau. Thậm chí, sau mỗi lần em gửi thư yêu cầu thực hiện hợp đồng, BTC lại có một cuộc họp và đơn phương sửa đổi các điều khoản trong hợp đồng, tạo khó khăn cho chúng em. Chúng em cảm thấy không được tôn trọng, không nhận được điều mà đáng ra mình phải được nhận, thay vào đó là sự đối xử không đẹp. Chính vì vậy, chúng em sẽ theo vụ kiện này tới cùng!

Hai vợ chồng Hồng Nhung - Việt Lâm đang là sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp nên không thể ở TP.HCM để theo đuổi vụ kiện. (Ảnh: T.C)

Trong cách làm việc với BTC cuộc thi, sự trả lời của ai làm Nhung cảm thấy bức xúc đến độ phải đưa ra tòa mà không chấp nhận thương lượng?

Hồng Nhung: Trước khi vào TP.HCM và thời gian đầu tiên em sống ở đây, em làm việc trực tiếp với ông Oh - Giám đốc công ty Rainbow Media (Hàn Quốc). Nhưng sau khi thấy cách làm việc của ông Oh thiếu trách nhiệm, em liên hệ với ông Đệ - đại diện ban truyền thông VSSC và ông Nghị - giám đốc Trung tâm Văn hóa TP HCM hi vọng sẽ có sự giúp đỡ, tạo điều kiện cho em tiếp tục hoàn thành hợp đồng. Nhưng sau vài lần gặp gỡ nói chuyện, đặc biệt là buổi nói chuyện riêng giữa em và ông Nghị do ông Nghị trực tiếp yêu cầu, em đã quyết tâm khởi kiện. Bởi vì trong cuộc nói chuyện, ông Nghị có nói đến việc em: "Khoan hãy khởi kiện, vì nếu khởi kiện cũng chỉ thiệt thòi cho em và gia đình em thôi..."

Sau khi nhận được thông tin Hồng Nhung đã khởi kiện, chúng tôi đã liên lạc với ông Nguyễn Hữu Nghị nhưng bất thành. Qua tìm hiểu được biết ông Nghị đang đi công tác tại Ấn Độ và tuần sau mới có mặt tại TP.HCM.

Theo Thanh Chung (VNN)