Singapore đại thắng tại LHP Quốc tế VN

Đêm bế mạc và trao giải LHP vừa diễn ra tối qua (21/10) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Điện ảnh Singapore lên ngôi với ba giải thưởng lớn dành cho bộ phim Sand Castle (Lâu đài cát): Phim truyện xuất sắc, đạo diễn xuất sắc và giải thưởng của NETPAC Vì sự phát triển của điện ảnh châu Á.

Nữ diễn viên Nhật Kim Anh (phim Long thành cầm giả ca) đồng danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc với Tiết Khải Kỳ của Hong Kong (phim Breakup Club). Nhà làm phim trẻ Nguyễn Thị Kim Hải nhận giải Phim tài liệu xuất sắc với tác phẩm Luôn ở bên con (Always Beside You). Bên cạnh đó, kịch bản Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt của Vũ Ngọc Đãng và Lương Mạnh Hải giành giải thưởng đặc biệt do hãng Techinicolor (Thái Lan) trao tặng.

Cùng với Tiết Khải Kỳ (Hong Kong), Nhật Kim Anh nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc với vai Cầm trong "Long thành cầm giả ca". Tiết Khải Kỳ không thể có mặt tham dự nên đạo diễn Barbara Wong (phải) tới nhận thay cô.

Ban giám khảo (BGK) cho biết, có rất nhiều gương mặt nổi trội nên ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc, họ đã quyết định trao hai giải cho Tiết Khải Kỳ (phim Breakup Club) của Hong Kong và Nhật Kim Anh (phim Long thành cầm giả ca) của VN. Nhật Kim Anh do quá xúc động và bất ngờ nên khi lên sân khấu, cô phát biểu trong sự ngượng ngập và ấp úng. Nàng Cầm trong Long thành cầm giả ca tâm sự, tim cô như ngừng đập và trong đầu chỉ hiện lên hai từ "Cảm ơn".

Đạo diễn người Singapore - Boo Junfeng - cũng có mặt tại đêm trao giải. So với các đồng nghiệp thì anh vẫn còn khá trẻ (27 tuổi) và Sand Castle là bộ phim điện ảnh đầu tay của anh. Đạo diễn Phillip Noyce, trưởng BGK phim truyện của LHP Quốc tế VN lần thứ I phát biểu về Sand Castle: "Từng nhân vật, từng tuyến chuyện trong phim đều gây ấn tượng với chúng tôi. Gia đình nào cũng vậy, cũng đều có những bí mật riêng. Câu chuyện của Sand Castle gần gũi, gây xúc động cho tất cả những ai được xem. Chính vì vậy, chúng tôi đã thống nhất trao danh hiệu Phim truyện hay nhất cho bộ phim này".

Đạo diễn trẻ người Singapore Boo Junfeng - tác giả của bộ phim truyện hay nhất LHP Quốc tế VN lần thứ I.

Ông Noyce cũng cho biết, chất lượng của các bộ phim tham dự LHP rất cao. Tuy nhiên, mỗi bộ phim đều nói về lịch sử cũng như văn hóa của riêng quốc gia mình nên rất khó để so sánh. Phillip Noyce cũng đánh giá cao ba bộ phim mới của VN ông có dịp được thưởng thức tại LHP Quốc tế lần này là Long thành cầm giả ca, Trung úy và Cánh đồng bất tận.

Ông Marco Mueller, Giám đốc LHP Quốc tế Venice, thành viên BGK phim truyện, cũng có những nhận định riêng về hai bộ phim VN là Long thành cầm giả ca và Trung úy. Theo ông, Long thành cầm giả ca mang tính kịch cao, cả về mặt cấu trúc lẫn câu chuyện nhưng phong cách không thuyết phục. Còn Trung úy lại gây được ấn tượng mạnh mẽ với ông vì câu chuyện khá sơ lược nhưng bộ phim đã nêu bật được khát khao mạnh mẽ kể một câu chuyện mới trên một đề tài cũ.

Số lượng các ngôi sao tới tham dự đêm bế mạc khá thưa thớt so với đêm khai mạc và sự kiện Thảm đỏ ở Nhà hát lớn. Ngô Thanh Vân - Johnny Trí Nguyễn, Trần Bảo Sơn - Trương Ngọc Ánh, Minh Hằng... đều phải về TP HCM sớm vì bận rộn với những công việc riêng. Nhiều ngôi sao quốc tế đoạt giải cũng không tới tham dự được và phải nhờ người đại diện tới nhận thay. Đêm bế mạc diễn ra nhanh gọn, có phần khá gấp gáp và cập rập. Người đẹp Ngô Mỹ Uyên và MC Lại Văn Sâm là hai người dẫn chương trình. MC nói vấp khá nhiều, phần dịch thuật chưa được chuẩn bị tốt nên còn gây ra nhiều tình huống lúng túng trên sân khấu.

Bên cạnh đó, các phần trình diễn như nhảy hip hop đương đại, múa Quốc ấn tâm thư hay hát quan họ của nghệ sĩ Thúy Hường kết hợp với tiếng đàn bầu của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh gây được ấn tượng mạnh mẽ với đông đảo khán giả cũng như các vị khách quốc tế.

Tăng Thanh Hà và Ngô Ngạn Tổ trên sân khấu đêm bế mạc LHP Quốc tế VN lần thứ I.

Sự xuất hiện của Tăng Thanh Hà và Ngô Ngạn Tổ đã để lại ấn tượng đẹp cho khán giả. Người đẹp họ Tăng bày tỏ cảm xúc khi Việt Nam lần đầu tổ chức LHP Quốc tế. Trong khi đó, tài tử Hong Kong chinh phục người hâm mộ bằng vẻ hào hoa, lịch thiệp.

Anh cho biết mình rất phấn khởi khi được mời tham dự LHP Quốc tế VN và nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ khi tới thủ đô HN. Ngô Ngạn Tổ còn khẳng định sẽ quay trở lại VN lần nữa. Tuy nhiên, do phần dịch không được chuẩn bị kỹ càng nên những tâm tư, tình cảm của nam diễn viên Hong Kong đã không thể truyền tải được hết đến khán giả. Đêm bế mạc cũng dành ra một khoảnh khắc để tôn vinh đạo diễn Nguyễn Hồng Sến - người đã có nhiều công đóng góp cho điện ảnh VN.

LHP Quốc tế VN lần thứ I diễn ra từ 17 đến 21/10. Tuy được tổ chức lần đầu tiên, nhưng sự kiện này đã ít nhiều gây được sự chú ý, trước hết là với khán giả trong nước. Trong những ngày diễn ra LHP, các buổi chiếu phim đều chật kín người xem. Các ngôi sao quốc tế cũng như dư luận nước ngoài cũng quan tâm tới LHP Quốc tế đầu tiên của VN. Đây được coi là bước ngoặt để giới thiệu điện ảnh Việt Nam đến với thế giới cũng như đưa điện ảnh thế giới đến gần hơn với người hâm mộ trong nước. Các giải thưởng tại LHP Quốc tế VN lần thứ I: - Phim truyện xuất sắc: Sand Castle (Singapore)

- Đạo diễn xuất sắc: Boo Junfeng (phim Sand Castle)

- Nam diễn viên xuất sắc: Ah Niu (phim Ice Kacang Puppy Love)

- Nữ diễn viên xuất sắc: Tiết Khải Kỳ (phim Breakup Club) và Nhật Kim Anh (phim Long thành cầm giả ca)

- Phim tài liệu xuất sắc: Luôn ở bên con (Việt Nam)

- Giải NETPAC vì sự phát triển của điện ảnh châu Á: Sand Castle (Singapore)

- Giải thưởng đặc biệt của hãng Technicolor (Thái Lan): Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt (Vũ Ngọc Đãng và Lương Mạnh Hải)

- Bộ phim Pháp được khán giả yêu thích: Le Petit Nicolas

* Sand Castle phản ánh suy nghĩ và thái độ của những chàng trai trẻ đối với cuộc sống khi bước sang tuổi trưởng thành. En vừa bước sang tuổi 18 đã phải đối mặt với nỗi đau gia đình. Cha mất vì bệnh ung thư, mẹ đi bước nữa, bà bị mất trí nhớ, En chuẩn bị phải lên đường nhập ngũ. Cậu chuyển về sống cùng với ông bà và phải quyết định xem mình nên đặt lòng tin vào đâu. Trong một xã hội mà lý tưởng thay đổi như dòng cát chảy, En phải đấu tranh cho những gì cậu nghĩ là đúng. Khi mối quan hệ giữa những thành viên trong gia đình càng lúc càng trở nên xa cách và sự quên lãng ngày càng chiếm lĩnh tâm hồn của con người, liệu lâu đài cát của niềm tin mà En đã xây dựng có bị dòng thủy triều cuốn trôi theo sóng biển?

Theo Nguyên Minh-Ảnh: Hoàng Hà (VNE)