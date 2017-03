Siu Black hoãn hát 2 giờ vì chủ nợ bao vây

"Chị Chanh" đứng ra tổ chức đêm nhạc cho Siu Black có cơ hội được trở lại sân khấu cũng như có tiền trả nợ. Thời gian qua, cùng việc rời ghế giám khảo cuộc thi The Winner is (Tôi là người chiến thắng) với lý do sức khỏe, Siu Black còn vướng nợ trên 2 tỷ đồng. Nữ ca sĩ giải thích nguyên nhân là chị kinh doanh quán cà phê thua lỗ. Những con nợ tố thêm chị Siu còn nợ vì ham mê cờ bạc.

Trong đêm nhạc tối 11/8, nhiều nghệ sĩ đã đến để tiếp sức cho "giọng ca núi rừng"

từ khá sớm như: Hoài Linh, Cát Phượng, Bình Minh, Trang Nhung, Nam Khánh.... Trời mưa lất phất nhưng khán giả vẫn đến đông nghẹt phòng trà để ủng hộ.

Gần 22h, chị Siu mới có thể lên sân khấu được vì bị chủ nợ chờ trực trước cửa.

Phương Thanh nói chuyện cùng các chủ nợ của Siu Black.

Phương Thanh cho biết, Siu Black đã đến từ 20h nhưng vẫn ngồi ngoài taxi không dám vào vì có quá nhiều người đến đòi tiền. Trước đó, "chị Chanh" liên tục ra vào thỏa thuận cùng các chủ nợ để cho Siu Black được an toàn và thoải mái lên sân khấu. Không khí đêm nhạc khá căng thẳng trước giờ bắt đầu. Hai cánh cửa vào phòng trà biểu diễn bị nhiều người vây hãm. Thậm chí, Phương Thanh phải nhờ đến lực lượng công an mặc thường phục để an ninh được đảm bảo.

Siu Black xuất hiện trên sân khấu cùng nhạc sĩ Lê Quang, Hoài Linh, Phương Thanh lúc 22h. Trước đó, các ca sĩ: Nam Khánh, Trang Nhung, diễn viên Cát Phượng, Hoài Linh cũng biểu diễn cho khán giả các tiết mục văn nghệ.

"Họa mi núi rừng" vừa khóc vừa hát ca khúc Ngọn lửa cao nguyên. Sự ức chế vì chủ nợ vây bám hai tuần nay cùng tình cảm dành cho đàn chị khiến Phương Thanh cũng bật khóc: "Nãy giờ tôi làm 'hoa hậu thân thiện', còn bây giờ tôi thấy thương và ghét chị Siu. Tôi thương vì chị không thể cười một cách thoải mái như xưa. Tôi thương chị vì là một người dân tộc một thân một mình xuống Sài Gòn lập nghiệp. Ghét là thấy chị Siu không thương lấy bản thân để đến nông nỗi này".

Phương Thanh xin các chủ nợ cho Siu Black một cơ hội đứng dậy: "Xin các anh chị hãy cho chị Siu sửa sai. Hãy cho chị ấy tự do và thoải mái. Chị ấy hát được show này thì sẽ có show tiếp theo nữa. Chị Siu là một nghệ sĩ nhưng tối nay các vị làm cho chị ấy xuất hiện như một tên tội phạm".

Phương Thanh còn khuyên Siu Black làm nghệ sĩ thì hãy là một nghệ sĩ chứ đừng kinh doanh nữa.

Các nghệ sĩ lên sân khấu ủng hộ tinh thần Siu Black. Ảnh: Thoại Điền.

Không ít khán giả cảm động trước sự ăn năn, hối lỗi của "Họa mi núi rừng" khi chị bộc bạch trên sân khấu. Nữ ca sĩ khóc: "Vài tháng nay, tôi không thể hát được vì hai hàm bị đơ. Hôm nay là lần đầu tiên tôi hát được. Hy vọng vài tháng sắp tới tôi sẽ phải cười lên thật thoải mái, chứ không phải gượng gạo như bây giờ". Chị dành tặng khán giả ca khúc K'Bing ơi với lời nhắn: "Tôi đã đi rất xa nhưng nhờ có mọi người tôi mới có thể quay lại". Khán giả cổ vũ nồng nhiệt cho nữ ca sĩ. Cảm động trước tình cảm của mọi người, Siu nghẹn lời: "Đây là sai lầm của tôi. Tôi không biết nói gì hơn là xin lỗi mọi người".

Siu Black mời các nghệ sĩ lên sân khấu để nói lời cảm ơn. Chị hát ca khúc Em muốn sống bên anh trọn đời với cả tấm lòng. Giọng ca núi rừng khẳng định sẽ đứng dậy bằng show diễn này. Tất cả số nợ, chị sẽ trả bằng tiếng hát của mình. Siu còn dành tặng mọi người các ca khúc quen thuộc: Ly cà phê Ban Mê, Và con tim đã vui trở lại, Phép lạ.

Nhiều nghệ sĩ và khán giả chung tay tiếp sức cho nữ ca sĩ bằng cách cho mượn tiền, hay đứng ra tổ chức show cho cô như Phương Thanh. Thậm chí, có khán giả nữ còn tuyên bố nếu Siu không trả được hết nợ thì cô sẽ cầm căn nhà hơn một tỷ đồng để giúp chị vượt qua khó khăn.

Siu Black khóc nức nở khi hát trên sân khấu. Ảnh: Thoại Điền.

Cuối đêm diễn, Phương Thanh cho biết tổng số tiền thu được hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, một Việt kiều Nga còn liên lạc với "chị Chanh" để ngỏ ý đứng ra trả nợ cho "Họa mi núi rừng". Cô sẽ thay Siu Black giữ số tiền này mà dàn xếp cùng các chủ nợ. Giọng ca "Trống vắng" muốn người chị mà cô yêu mến được thoải mái để đứng dậy sau cú vấp ngã.

Theo Tâm Giao (VNE)