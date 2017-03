Siu Black, Quốc Trung hôn Uyên Linh vì hát hay

"Bạn làm tôi phát điên khi nghe bạn hát. Cái khoảnh khắc chúng tôi chờ đợi bạn hát, và khi bạn cất lên tiếng hát, thật sự làm cho tất cả chúng tôi quên đi mọi thứ trên đời, dù đang buồn hay lo lắng. Tất cả đều dừng lại, bởi vì khoảnh khắc đó là khoảnh khắc mà Uyên Linh cất giọng hát", giám khảo Diễm Quỳnh đã không ngần ngại dành lời ưu ái sau một tiết mục của Uyên Linh. Lối hát giàu cảm xúc, xử lý tinh tế cùng bản lĩnh sân khấu khiến nữ thí sinh đến từ Hà Nội thuyết phục tất cả những ai theo dõi đêm gala tối qua tại trường quay Hãng phim Việt, TP HCM.

Uyên Linh đã có một đêm hát đầy thuyết phục. Ảnh: BHD.

Ấn tượng nhất thuộc về bài hát Cảm ơn tình yêu. Đây là ca khúc được Ban tổ chức đặt hàng nhạc sĩ Huy Tuấn viết riêng cho chương trình và dùng để thử thách hai cô gái. Và mặc dù Văn Mai Hương đã hát khá hay trước đó, sự xuất hiện của Uyên Linh đã gần như chiếm lĩnh hoàn toàn sân khấu Idol. Hát nồng nàn, da diết, Linh làm cho mọi người phiêu du vào không gian âm nhạc do chính cô tạo ra.

Giám khảo Siu Black thẳng thắn: "Dù không cố ý so sánh với Mai Hương nhưng phải công nhận, em hát làm cảm xúc bài Cảm ơn tình yêu tăng lên gấp bội". Rồi như không tìm được lời nào thỏa đáng để khen ngợi, "họa mi Tây Nguyên" nghẹn ngào. Chị Siu đã rơi nước mắt trước một bài hát quá hay.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng không tiếc lời khen: "Ít ai chuyển hóa một bài hát đặt hàng thành ca khúc có đời sống riêng như em. Nhạc sĩ Huy Tuấn phải cảm ơn em vì điều này". Nhưng phần nhận xét ưu ái nhất thuộc về Quốc Trung. Nhạc sĩ nói: "Điều quan trọng nhất của một nghệ sĩ là thẩm mỹ và tâm hồn. Những thứ này không đào tạo được mà em thì lại có rất nhiều. Tôi thành thật... ngã mũ".

Ở hai tiết mục trình diễn trước đó, Uyên Linh cũng luôn nhận được những nhận xét và lời khen "có cánh" từ 4 giám khảo. Với bài hát tự chọn Sao chẳng về với em, cô làm người nghe ngỡ ngàng khi chọn ca khúc khó, từng thành công với giọng hát Hồng Nhung để diễn tả một cách rất riêng. Không chỉ hát rất hay, cô còn "phiêu" đầy ngẫu hứng trong giai điệu và thay đổi một chút phần lời hát, gây nên bất ngờ lớn. Sự phá cách này thành công, đến mức tác giả của bài hát - nhạc sĩ Quốc Trung bày tỏ: "Tôi muốn chia tiền tác quyền cho em vì sự mới mẻ này".

Siu Black và Quốc Trung hôn Uyên Linh vì hát hay. Ảnh: BHD.

Đến bài hát nước ngoài, Uyên Linh tiếp tục dẫn dắt giám khảo và người nghe đi đến ngạc nhiên khác. Không như nhiều người nghĩ, cô sẽ chọn một bài hát chậm để phô diễn giọng hát "kiểu diva" như cách cô từng thể hiện với Falling trong đêm thi nhạc quốc tế trước đó.

Nhưng Uyên Linh chọn Take me to the river. Với giai điệu sôi động của bài hát, vẫn giữ được giọng hát quyến rũ, nữ sinh viên ngoại giao còn khéo léo khoe được khả năng hát tốt tiếng Anh và đặc biệt là phong cách trình diễn đầy lôi cuốn. Từng cái liếc mắt, khảy tay hay đá chân, di chuyển trên sân khấu cũng làm dậy tên từng đợt pháo tay tán thưởng.

Cuối bài hát, cả Siu Black và Quốc Trung đồng loạt đứng dậy, nắm tay nhay cùng chia cảm xúc hào hứng khi được cơ hội hòa mình vào không gian âm nhạc "hừng hực" như thế. Không dùng lời nói để bày tỏ tình cảm, chị Siu kêu Uyên Linh lại gần để hôn. Và bất ngờ, cả Quốc Trung cũng đứng lên hôn nữ thí sinh vì đã hát hay.

Dù yếu thế hơn trong đêm gala cuối, Văn Mai Hương vẫn thuyết phục được mọi người ở giọng hát ngọt ngào, chỉn chu. Cô gái 16 tuổi hát một cách trong sáng bài Trái tim âm nhạc như nói lên chính suy nghĩ trong lòng sau chặng đường dài thử thách với Vietnam Idol. Và tấm lòng cô được đáp trả.

Giám khảo Diễm Quỳnh bày tỏ: "Hoàn toàn có thể gọi em là ngôi sao ca nhạc dù em chỉ 16 tuổi. Em có sự nhuần nhuyễn trong cách hát để khi hát một ca khúc, em làm người ta quên đi lứa tuổi của mình. Chị tin rằng con đường nghệ thuật của em sẽ vô cùng dài. Em sẽ còn đính tên mình với rất nhiều ca khúc nữa Chị tin khả năng chinh phục của em".

Ngoại hình xinh xắn khiến tiết mục "Hot and Cold" của Mai Hương thêm sôi nổi. Ảnh: BHD.

Tiết mục ấn tượng nhất của Mai Hương là bài hát quốc tế Hot and Cold hoàn toàn phù hợp với giọng hát và phong cách của cô. Hương còn gây bất ngờ khi xuất hiện với ngoại hình vui nhộn. Mái đầu xù và cặp kính trông cô giống một cô búp bê rất xinh. Đến giữa tiết mục, cô nàng lém lỉnh tháo mái tóc giả và ném phăng trên sân khấu, làm không khí thêm sôi động. Chính năng khiếu âm nhạc bẩm sinh cùng cách biểu diễn lôi cuốn này khiến ban giám khảo tin rằng, Văn Mai Hương sẽ là một ngôi sao sáng trong làng nhạc sau này.

Gala cuối của Vietnam Idol ghi nhận hai thí sinh xuất sắc của cuộc thi Uyên Linh và Mai Hương. Đi đến vòng thi này, cả hai cô gái đều đã chứng tỏ được khả năng hát cũng như sức thu hút với khán giả. Ngay cả diva Hồng Nhung cũng phải trầm trồ: "Không biết chỉ bảo gì thêm vì hai người đã hát quá hay rồi" khi cô được mời đến hướng dẫn họ trước đêm thi quyết định.

Dù Uyên Linh có chiếm lợi thế hơn Mai Hương trong đêm gala cuối thì kết quả Vietnam Idol vẫn hứa hẹn nhiều bất ngờ. Danh hiệu này sẽ dành cho cô gái nào nhận được nhiều tin nhắn và cuộc gọi từ khán giả. Thời gian bình chọn sẽ kéo dài từ cuối đêm thi tối qua đến tối 25/12 - đêm công bố kết quả Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2010.

