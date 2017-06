SMĐH 2008: “Sao mai” vẫn… “ngủ yên”?

Đêm thi “êm ả”

Vậy là đêm khai mạc vòng chung kết Sao mai Điểm hẹn 2008 đầu tiên đã diễn ra một cách suôn sẻ. Nỗi “ác mộng” về mưa trong mấy ngày qua của Ban tổ chức cũng đã được gạt bỏ. Cái nóng ban ngày dường như vẫn ám ảnh trong khuôn viên sân “nhà Đài”, hơn 1000 ghế ngồi đã chật ních càng làm không khí Sao mai thêm hừng hực.

Sâu khấu ngoài trời được thiết kế khá đơn giản nhưng chương trình đã trở nên sôi động bởi lực lượng cổ động viên nhiệt tình. Tuy nhiên, chất lượng chương trình đầu tiên phát sóng vẫn chưa thể coi là hoàn hảo bởi thi thoảng tiếng va đập và hình ảnh đàn muỗi dài cũng đã được “lên hình”.

12 thí sinh cũng đã hoàn thành phần thi tự chọn của mình với những xúc cảm rất khác nhau. Những ca khúc nồng nhiệt có, vui nhộn có, đằm thắm trữ tình có, nhưng người xem vẫn chưa thực sự thấy một “ngôi sao” nào bứt phá. Mạnh Quân với “Vượt qua” và Duy Khoa với “Khi ta thuộc về nhau” là hai thí sinh đã mạnh dạn thể hiện tác phẩm tự mình sáng tác, tuy nhiên hai khúc thật khó để lại ấn tượng cho người xem bởi sự nhẹ nhàng, đèm đẹp của ca từ cũng như giai điệu.

Một số ca khúc đã trở nên quen thuộc với khán giả như “Yêu thương mong manh” đã được Nguyễn Ngọc Minh cố gắng thể hiện tuy nhiên khán giả lại không hề thấy sự mới mẻ, thấy được cá tính riêng bởi anh thiếu một sự tinh tế cần thiết khi thể hiện ca khúc này. Bên cạnh đó, cũng không ít những thí sinh đã dũng cảm lựa chọn các ca khúc mới, chưa từng được giới thiệu và tất nhiên những tác phẩm đó cũng không hề dễ dàng gì để ca sĩ trẻ tạo ấn tượng riêng như “Niềm hi vọng” (sáng tác Hà Dũng) do Thu Phượng trình bày và ca khúc “Giấc mơ mang tên mình” (sáng tác Văn Phong) do Nhật Thu thể hiện.

“Sao mai” chưa ló rạng?

Mặc dù Ban tổ chức cũng đã dành một thời gian để các chuyên gia giảng dạy cho thí sinh cả về thanh nhạc cũng như vũ đạo nhưng có lẽ áp lực thi cử dường như còn đè nặng khiến cho người xem luôn có cảm giác hầu hết các thí sinh vẫn tỏ ra khá rụt rè, thiếu tự tin và chưa thực sự chiếm lĩnh sân khấu.

Ban giám khảo vẫn luôn phải “gióng lên” tiếng chuông “thiếu lửa” ở mỗi ca khúc. Có lẽ khán giả chỉ cảm thấy tạm hài lòng trước sự tự tin và phong cách “nhà nghề” của một số thí sinh đã “từng trải” từ sân chơi âm nhạc trước đó như: Hà Linh, Thu Phượng và Hoàng Nghiệp. Tuy nhiên, con số đó quá ít so với sự mong đợi của khán giả.

Có lẽ ưu điểm lớn nhất của 12 thí sinh trong đêm qua đó là sự lựa chọn ca khúc phù hợp với chất giọng của mình, nhưng để thực sự hình thành cho mình một cá tính riêng thì họ vẫn còn quá non. Tuy nhiên, cũng có một vài thí sinh cũng bắt đầu gây được thiện cảm ban đầu tới người nghe bởi chất giọng khàn của mình như Thu Hường, người cũng được nhạc sĩ Ngọc Châu khen là “biết cách pha màu” cho bài hát và NSƯT Thanh Lam thì “không phản ứng gì” ngoài nở một nụ cười hàm chứa nhiều ý nghĩa.

Và đặc biệt với phần trình bày của Thu Phượng, người ta cũng thấy đâu đó một hình bóng Thanh Lam với cách tạo giọng giả rất ấn tượng, tuy nhiên cô cũng được bậc tiền bối của mình nhận xét là “chuyển đổi còn non giữa giọng thật và giọng giả” (Thanh Lam-PV) và “vẫn thiếu sự bùng nổ cần thiết ở phần cuối bài hát” (Giáng Son-PV).

12 ca khúc gói gọn trong 2 giờ đồng hồ, đó cũng là lúc mà 3 vị giám khảo quen thuộc trong các sân chơi âm nhạc là nhạc sĩ Ngọc Châu, nhạc sĩ Giáng Son, và ca sĩ Thanh Lam làm việc trong áp lực của sự đối sánh giữa các thí sinh. Song, có thể thấy rằng, nếu như Giáng Son, với những lời nhận xét quá thẳng thắn, sự góp ý về chuyên môn đến độ tỉ mỉ thái quá đôi lúc đã làm thí sinh “sạm mặt” thì Ngọc Châu lại có phong cách nhận xét đều đều, nhẹ nhàng, êm xuôi.

Nếu như ở vòng loại, khán giả thấy một Thanh Lam đàn chị “quan tâm” từ trang phục đến vũ đạo và táo bạo trong việc chỉnh sửa cho các thí sinh thì ở đêm qua, chị có vẻ trầm ngâm một cách khó hiểu. Thậm chí, một số thí sinh không nhận được lời nhận xét của chị, sự yên tĩnh đó cũng kéo dài vài ba tiết mục nên MC Anh Tuấn đành phải “lên tiếng” để có được phần nhận xét thấu đáo của chị ngay sau đó.

Cũng phải nói rằng, tất cả mới là sự khởi đầu, và 8 đêm thi tiếp theo sẽ tiếp tục là chặng đường đầy gian khó của không chỉ các thí sinh mà còn ở Hội đồng nghệ thuật. Khán giả vẫn đang chăm chú dõi theo và luôn hi vọng sẽ được chứng kiến sự bứt phá mang dấu ấn riêng của mỗi ca sĩ trẻ để sân chơi Sao mai điểm hẹn 2008 tiếp tục là nơi phát hiện, quảng bá những nghệ sĩ trẻ khát khao chiếm lĩnh bầu trời âm nhạc Việt Nam.