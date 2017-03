SNSD giành chiến thắng thứ 100 nhờ ca khúc Party

Sau khi giành cúp trên The Show, M! Countdown, hôm 17-7, Party đã đem về chiến thắng tiếp theo cho SNSD qua chương trình KBS Music Bank. Thành tích này đánh dấu kỷ lục mới của SNSD khi các cô gái có được chiến thắng thứ 100 sau chín năm ra mắt.

Giành chiến thắng trong chương trình, Yuri thay mặt cả nhóm bày tỏ sự biết ơn tới Chủ tịch Lee Soo Man và các nhân viên SM, cũng như cộng đồng Sone (FC SNSD). Yuri cho biết: “Đây là chiến thắng thứ 100 kể từ khi chúng tôi ra mắt. Cảm ơn tất cả các bạn”.

SNSD ra mắt vào năm 2007 với ca khúc Into The New World. Kể từ đó đến nay, SNSD đã lập rất nhiều kỷ lục và trở thành nhóm nữ được yêu thích nhất Hàn Quốc.

MỸ DUYÊN