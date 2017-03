Số phận của ca khúc World Cup 2014

Ca khúc We Are One chính thức của World Cup 2014 hay có tên gọi khác là Ole Ola, mở ra với ca từ đầy niềm tự hào dân tộc và tinh thần bóng đá cuồng nhiệt: “Hãy giương cao lá cờ của bạn lên bầu trời và cho cả thế giới biết bạn đến từ đâu, hãy cho cả thế giới biết chúng ta ở đây cùng vì tình yêu bóng đá, chúng ta là một”.

Nhầm lẫn Brazil và… Carribe?

Ca khúc We Are One được viết bởi ca sĩ nhạc rap Pitbull, một người Mỹ gốc Cuba. Ca khúc chính thức này được cho là sự kết hợp của hai thể loại nhạc pop - rap và phù hợp với không khí cuồng nhiệt của bóng đá trong mùa hè sôi động. We Are One đã được phát hành video clip, chủ yếu được thể hiện bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha với giọng ca chính Pitbull, ngôi sao Jennifer Lopez và nữ ca sĩ Claudia Leitte của nước chủ nhà.

Như tinh thần các kỳ World Cup trước của FIFA, ca khúc We Are One cũng được chọn với yếu tố âm nhạc bản địa như một thứ gia vị nhẹ, đủ cung cấp cho thế giới cảm nhận màu sắc địa phương nước chủ nhà một cách không choáng ngợp mà kín đáo. Quan chức FIFA đánh giá ca khúc We Are One của họ lời ngắn gọn, dễ hiểu giúp người hâm mộ có thể nhún nhảy trong không khí cuồng nhiệt và xích lại gần nhau hơn. Chỉ có điều Pitbull đã nêm nếm quá tay trong We Are One khi đã để cho dòng nhạc thương mại đại chúng lấn lướt những nét đặc trưng truyền thống cùng các biến thể hiện đại của âm nhạc Brazil.

Mặc dù được thể hiện bởi nhóm ca sĩ đình đám thế giới gồm Pitbull, Jennifer Lopez và Claudia Leitte nhưng We Are One vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ.

Chẳng thế mà We Are One bị giới mộ điệu đánh giá là nhạt nhòa hẳn hơn so với các ca khúc ở những kỳ World Cup trư?c ?? ? g?c ?? lan t?a c?a ca kh?c. Ngay khi c?ng b? ch?nh th?c, ng??i h?m m? t?i Brazil ?? b?y t? s? th?t v?ng ??i v?i l?a ch?n ớc đó ở góc độ lan tỏa của ca khúc. Ngay khi công bố chính thức, người hâm mộ tại Brazil đã bày tỏ sự thất vọng đối với lựa chọn We Are One dành cho World Cup 2014 tại xứ sở của họ.

Một số tài khoản trên Facebook của người hâm mộ Brazil chia sẻ: “Bài hát này có âm hưởng Carribe chứ không phải Brazil. Hình như họ đang nhầm lẫn về nơi tổ chức World Cup? Họ đã lấy khái niệm “Latin” từ thế giới nhạc pop toàn cầu để thực hiện một bài hát mà hầu như không liên quan đến Brazil”.

Bị cáo buộc thiên lệch

Ca khúc We Are One còn gây tranh cãi với những hình ảnh xuất hiện trong đoạn video clip. Người dân nước chủ nhà thất vọng với nhiều hình ảnh xuất hiện trong video. Đó là những gì đã kéo dài hàng thập niên ở Brazil, chủ yếu thể hiện hình ảnh các vũ công Samba nhảy múa, lễ hội ở khắp nơi với những người đàn ông cởi trần chơi trống, trong khi hiện tại Brazil đang rất nỗ lực để thay đổi hình ảnh đất nước mình bằng sức sống mới. Chưa kể, We Are One còn bị nghi ngờ thiên lệch khi sử dụng quá nhiều tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, chỉ có một vài giây cuối bài dành cho nữ ca sĩ Claudia Leitte của nước chủ nhà hát tiếng Bồ Đào Nha - ngôn ngữ được sử dụng phổ biến ở Brazil. Người hâm mộ tại xứ sở Samba còn khó hiểu điều gì khiến FIFA chọn ca sĩ nhạc rap người Cuba lai Mỹ - Pitbull và nữ ca sĩ người Puerto Rico - Jennifer Lopez, gương mặt quen thuộc để thể hiện ca khúc chính thức tại Brazil trong khi vùng đất của dòng nhạc Bossa Nova còn rất nhiều nghệ sĩ tài năng khác.

Bị đè bởi cái bóng quá lớn của Waka Waka

Rõ ràng We Are One với người dân Brazil chưa đủ “lửa” so với hình dung về những đỉnh cao sắp diễn ra. Nói cách khác, ca khúc này đã làm mất đi linh hồn của người Brazil. Thậm chí rất nhiều người đã sử dụng ca khúc Waka Waka của mùa World Cup trước để chia sẻ nỗi thất vọng về We Are One.

Bốn năm trước, Shakira đã khiến Waka Waka đắm chìm trong không khí rạo rực sôi động, ghi dấu lại khoảnh khắc những trận cầu đáng nhớ nhất xen kẽ với hình ảnh nữ ca sĩ thể hiện những động tác vũ đạo mê hoặc lòng người, đặc biệt hình ảnh Shakira đắm mình trong bùn khi thể hiện những động tác lắc hông đẹp mắt. Cái bóng quá lớn của Waka Waka, bài hát đã trở thành bản “hit” toàn cầu ngay khi nó ra đời và hiện đứng thứ sáu trong số những video được xem nhiều nhất mọi thời đại trên YouTube khiến We Are One thực sự bị lép vế.

TÚ QUYÊN