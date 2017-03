So you think you can dance đến Việt Nam

(PL)- Chương trình truyền hình thực tế từng đoạt bảy giải Emmy và ăn khách tại Mỹ - So you think you can dance đã chính thức có mặt tại Việt Nam với tên gọi Thử thách cùng bước nhảy.

Chương trình đã có chín mùa phát sóng tại Mỹ và được sản xuất ở 24 quốc gia, vùng lãnh thổ toàn thế giới. Tài năng nhảy múa ở Thử thách cùng bước nhảy là những người bình thường, không phải người nổi tiếng. Chương trình sẽ bắt đầu vòng sơ tuyển vào ngày 23-7 tại TP Cần Thơ, tiếp theo là các tỉnh, thành: Hà Nội (31-7 đến 1-8), Đà Nẵng (5-8) và TP.HCM (11 và 12-8). Ở vòng sơ tuyển, thí sinh sẽ tự do chọn trình diễn một số phong cách nhảy hoặc múa hiện đại phổ cập trên thế giới như: Ballroom, Latin, múa đương đại, Hip hop… thậm chí cả vũ điệu truyền thống. Từ vòng bán kết, thí sinh sẽ bốc thăm điệu nhảy và chỉ có một tuần để tập cùng với sự hướng dẫn của biên đạo múa. Sau Bước nhảy hoàn vũ, Chí Anh tiếp tục ngồi vào ghế giám khảo chương trình Thử thách cùng bước nhảy. Ảnh: LÝ VÕ PHÚ HƯNG Mỗi chương trình gồm ba giám khảo (hai giám khảo cố định và một giám khảo luân phiên). Hiện BTC chỉ công bố kiện tướng dance sport Chí Anh là một trong hai giám khảo thường xuyên. Các nghệ sĩ: Thanh Bạch, Ngô Thanh Vân, John Huy Trần, Việt Bắc… sẽ là những gương mặt giám khảo luân phiên của chương trình. Chương trình do Đài Truyền hình TP.HCM và Công ty Đông Tây Promotion phối hợp sản xuất sẽ ra mắt khán giả vào lúc 21 giờ thứ Bảy hằng tuần (bắt đầu từ ngày 15-9) trên kênh HTV7 và bốn kênh khác. Q.TRANG