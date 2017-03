Sơn Tùng MTP và Tiên Tiên đại thắng 'Làn Sóng Xanh 2015'

Lập hattrick tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2015 là hai ca sĩ, nhạc sĩ đang được đông đảo bạn trẻ thần tượng hiện nay: Sơn Tùng MTP và Tiên Tiên. Kết quả này được đánh giá là xứng đáng với những nỗ lực của cả hai trong suốt một năm qua.

Top năm ca sĩ được yêu thích bảng Top Hit : Sơn Tùng MTP, Đông Nhi, Trung Quân, Tóc Tiên và Noo Phước Thịnh

Trong đó, chàng ca sĩ “không phải dạng vừa đâu” đã giành được ba giải của năm gồm: Single của năm dành cho Âm thầm bên em, Top 10 nhạc sĩ được yêu thích nhất và lọt vào Top 5 ca sĩ được yêu thích bảng Top Hit bên cạnh Đông Nhi, Trung Quân, Tóc Tiên và Noo Phước Thịnh. Không thể phủ nhận Sơn Tùng là nam ca sĩ được fan ủng hộ cuồng nhiệt nhất trong chương trình này.

Sân khấu Lan Anh như vỡ tung bởi sự xuất hiện của Sơn Tùng MTP với Mashup các bài hát hit của anh - Ảnh: HOÀNG GIANG

Trong lễ trao giải, Sơn Tùng không dấu được xúc động. Anh chia sẻ khi còn là học sinh cấp 3 anh đã rất yêu thích chương trình Làn Sóng Xanh. “Ngày hôm nay được đứng ở đây Sơn Tùng cảm thấy rất vinh dự. Đây sẽ là động lực để Sơn Tùng cố gắng hơn nữa trong những dự án âm nhạc sắp tới. Cảm ơn tất cả mọi người”.

Sở hữu giọng hát truyền cảm cùng khả hàng loạt bản hit do chính mình sáng tác, cô nàng tóc xù Tiên Tiên cũng không hề kém cạnh khi mang về ba giải thưởng: Bài hát hiện tượng của năm với Say you do, tác giả có nhiều ca khúc được yêu thích nhất đồng thời nằm trong Top 10 nhạc sĩ được yêu thích nhất.



Tiên Tiên trình bày ca khúc Say you do - Ảnh: HOÀNG GIANG

Chia sẻ cảm nhận của mình, Tiên Tiên khiêm tốn nói rằng cô chỉ nghĩ mình là tác giả, còn nhạc sĩ thì cô còn phải học hỏi các anh chị nhiều hơn. Tiên Tiên không quên gửi lời cám ơn tới khán giả đã lắng nghe và ủng hộ mình trong thời gian qua. Lời chia sẻ chân thành, khiêm nhường của Tiên Tiên nhận được những tràng pháo tay không ngớt.



Tiên Tiên nhận giải bài hát hiện tượng với Say you do - Ảnh: HOÀNG GIANG

Giải Ca sĩ trẻ triển vọng thuộc về Ái Phương và Hoài Lâm. Giải Gương mặt phát hiện thuộc về ca sĩ trẻ Trọng Hiếu - quán quân Vietnam Idol 2015.



Ái Phương và Hoài Lâm chia sẻ niềm vui trên sân khấu - Ảnh: HOÀNG GIANG





Hoài Lâm và Ái Phương cùng song ca bản hit của Hoài Lâm - ca khúc Có Khi - Ảnh: HOÀNG GIANG

Ở hạng mục Top Gold - Top 5 ca sĩ được yêu thích nhất bảng vàng lần lượt xướng tên: Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng và Tuấn Hưng. Đây đều là những ca sĩ có thành tựu âm nhạc lớn, lượng fan hùng hậu cùng sức ảnh hưởng quan trọng trong nền âm nhạc Việt Nam. Tuy nhiên, trong lễ trao giải ba ca sĩ: Lệ Quyên, Cẩm Ly và Tuấn Hưng đều vắng mặt.

Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà nhận giải Top 5 ca sĩ được yêu thích ở hạng mục Top Gold - Ảnh: HOÀNG GIANG

Chương trình kết thúc vào 22 giờ. Tất cả ca sĩ đã cùng hòa giọng trong liên khúc Yêu Là Yêu, khép lại một đêm trao giải Làn Sóng Xanh 2015 lần thứ 18 thành công.

Một số hình ảnh trong chương trình: