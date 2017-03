Sơn Tùng M-TP viết tâm thư xin rút khỏi cuộc thi "The Remix"

Được biết trong lá thư này, Sơn Tùng M-TP chia sẻ rõ tình trạng sức khỏe không tốt hiện nay của bản thân. Cụ thể, Sơn Tùng M-TP đang liên tục gặp vấn đề về đường hô hấp, cụ thể là viêm họng cấp, bán cấp liên tục trong thời gian vừa qua. Nam ca sĩ viết trong thư: "Tôi thường bị sốt từ chiều hoặc tối nên không có được sự tập trung cho việc chuẩn bị, thu âm, phối bè, dàn dựng và tập luyện hàng tuần. Từ đó, tôi không có được tiết mục tốt nhất để cống hiến cho khán giả. Mặc dù tôi đã cố gắng ở những tuần trước nhưng kết quả mang lại không được như kỳ vọng... Tôi kính đề nghị ban tổ chức The Remix 2015 cho phép tôi rút khỏi chương trình để bảo đảm các tiết mục trong chương trình luôn là những tiết mục được chuẩn bị tốt nhất từ các nghệ sĩ".



Ở những tuần thi trước đây, Sơn Tùng M-TP đã cố gắng dành thời gian, sức khỏe để tập trung cho The Remix vì anh dành rất nhiều tình cảm cho cuộc thi, cũng như mong muốn cống hiến đến khán giả những tiết mục hấp dẫn, ấn tượng nhất. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe không ổn định mà trong liveshow 5 của The Remix, Sơn Tùng M-TP đã xin phép vắng mặt vì bệnh cũ tái phát. Đến liveshow 7 mới nhất vừa qua, nam ca sĩ vắng mặt trong buổi tổng duyệt làm dậy lên thông tin bỏ thi. Nhưng cuối cùng, Sơn Tùng M-TP vẫn có mặt trên sân khấu biểu diễn ca khúc Cơn Mưa Ngang Qua trong tình trạng sức khỏe không ổn định, thậm chí, nam ca sĩ còn ho khi đang biểu diễn đến 2 lần.







Ngoài ra, trong bức tâm thư này, Sơn Tùng M-TP còn gửi lời xin lỗi cũng như chia tay đến thí sinh, khán giả. Nam ca sĩ đặc biệt bày tỏ sự tiếc nuối vì đã không thể tiếp tục cống hiến cho khán giả đã ủng hộ mình trong suốt thời gian dài vừa qua.



Song song đó, Sơn Tùng M-TP cũng vừa chia sẻ một tâm thư khá dài khác trên trang cá nhân để chia sẻ và gửi lời xin lỗi đến riêng khán giả của mình. Xin đăng tải nguyên văn chia sẻ của Sơn Tùng M-TP.



Chuyện Sơn Tùng M-TP bệnh về hô hấp đã được nam ca sĩ chia sẻ rất nhiều lần từ trước đây. Thậm chí theo chia sẻ của đại diện thì lịch làm việc của Sơn Tùng M-TP trong thời gian qua cũng có nhiều xáo trộn vì căn bệnh này, các show diễn thường phải đổi lịch hoặc hủy bỏ khi sức khỏe của nam ca sĩ không ổn định.