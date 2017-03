Sơn Tùng rút lui, BTC The Remix lên tiếng

'Vừa qua, ban tổ chức The Remix có nhận được thư của ca sĩ Sơn Tùng M-TP về việc xin rút khỏi chương trình. Ban tổ chức rất trân trọng về việc Sơn Tùng M-TP đã dành rất nhiều tâm huyết tham gia đến liveshow 7 của chương trình.



Lý do ca sĩ Sơn Tùng M-TP xin rút khỏi chương trình The Remix là vì tình trạng sức khoẻ của bản thân liên tục gặp vấn đề về bệnh viêm đường hô hấp, cụ thể là viêm họng cấp, bán cấp liên tục.Tuy nam ca sĩ vẫn có thể trình diễn trên sân khấu nhưng với tình trạng sức khoẻ không đạt điều kiện bình thường, thường bị sốt từ chiều hoặc tối nên Sơn Tùng M-TP không có được sự tập trung cho việc chuẩn bị, thu âm, phối bè, dàn dựng và tập luyện hằng tuần để chuẩn bị tốt nhất cho tiết mục dự thi của mình.Vì vậy, ban tổ chức chấp thuận yêu cầu của ca sĩ Sơn Tùng M-TP về việc rút lui khỏi cuộc thi The Remix và hy vọng sức khỏe của anh sẽ mau chóng bình phục.Ban tổ chức sẽ chào đón ca sĩ Sơn Tùng M-TP quay trở lại trình diễn trong những liveshow sắp tới của chương trình với tư cách khách mời khi sức khỏe của anh bình phục trở lại, nhằm tạo điều kiện cho nam ca sĩ thể hiện những tác phẩm âm nhạc chất lượng đã chuẩn bị cho cuộc thi nhưng chưa được thể hiện vì lý do sức khỏe.'Như vậy, sau khi Sơn Tùng rút lui, The Remix sẽ chỉ còn là cuộc đua của 5 ca sỹ: Tóc Tiên, Isaac, Đông Nhi, Giang Hồng Ngọc và PB Nation.