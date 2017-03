Son Ye Jin khỏa thân trong phim mới

Theo Cool, Son Ye Jin đóng cặp với tài tử Go Soo trong phim mới. Mặc dù công ty sản xuất không yêu cầu Son Ye Jin tự diễn cảnh nóng, người đẹp trong Tuyết tháng tư khẳng định cô không cần người đóng thế.

Son Ye Jin tự mình đóng cảnh nóng. Ảnh: Kpop.

Đại diện đoàn làm phim cho biết: “Son Ye Jin vượt lên hẳn những gì cô ấy từng làm trước đây khi diễn cảnh giường chiếu trong phim này. Cô ấy thể hiện sự chuyên nghiệp rất cao, từ chối sử dụng người đóng thế và tự thực hiện cảnh này”.

Các nhân vật chính trong phim. Ảnh: Kpop.

Into The White Night dựa theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của Nhật Bản và từng được dựng thành bộ phim truyền hình nổi tiếng xứ anh đào có tên Byakuyako năm 2006. Bộ phim kể về cặp tình nhân (do Son Ye Jin, Go Soo đóng) giết cha mẹ họ khi còn trẻ. Họ thỏa thuận sẽ giữ bí mật khủng khiếp này cho tới khi hết thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong khi đó, một thám tử lạnh lùng (Han Suk Kyu đóng) luôn theo đuổi họ mọi lúc, mọi nơi.

Theo Thanh Hương (VNE)