Song Hye Kyo diễn cảnh nóng với Hyun Bin

Trong bộ phim The World They Live In đang được chiếu tại Hàn Quốc, Song Hye Kyo và Hyun Bin vào vai một đôi tình nhân đồng thời là đồng nghiệp trong đài truyền hình.

Nhà viết kịch bản Noh Hee Kyung cho biết: “Mặc dù The World They Live In là một bộ phim truyền hình với chủ đề nghiêm túc, có bối cảnh về truyền hình, nó cũng phản ánh quan điểm của thế hệ trẻ về tình yêu, tình dục và hôn nhân. Cũng có thể nói đây là một bộ phim truyền hình liên quan đến sex. Nó miêu tả cuộc sống của những người tầm tuổi 20-30, những câu hỏi về sex luôn được đặt ra”.

Trong tập 4 của bộ phim trình chiếu tối 4/11, Joon Young (Song Hye Kyo) và Ji Oh (Hyun Bin) có một cảnh phòng the lãng mạn và hơi hài hước. Ban đầu, hai người thảo luận nghiêm túc về công việc, sau đó về cá nhân từng người. Dần dần, họ đến căn họ của Joon Young lúc nào không biết. Cuối cùng, ly rượu vang đỏ đã dẫn lối đưa đường cho họ đến với nhau. Sau khi tỉnh dậy, cả hai không hề ngượng ngùng hay xấu hổ về chuyện này. Họ tiếp tục thảo luận về công việc như chưa có gì xảy ra. Chưa từng có một cảnh tương tự trong các phim truyền hình Hàn Quốc từ trước tới nay.

Khi được hỏi về cảnh yêu đương này, cả Song Hye Kyo và Hyun Bin đều tâm sự, đây là cảnh trên giường đầu tiên của hai người kể từ khi bắt đầu làm diễn viên. Hai ngôi sao cũng cho biết, họ đã phải vất vả 3 tiếng đồng hồ mới hoàn thành cảnh quay khó này.