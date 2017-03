Song Hye Kyo diện váy cưới 18.000 USD

Tập 13, Song Hye Kyo khoác váy cưới chuẩn bị cho ngày kết hôn. Cô khiến thư ký Wang sững sờ khi quyết định chọn chiếc váy bồng bềnh mà bà vốn rất thích. Ảnh: SBS .

Bỏ xa các "đối thủ" cùng đài và khác đài, Gió mùa đông năm ấy đang đạt đỉnh cao về tỷ lệ khán giả theo dõi. Tính tới ngày thứ năm vừa rồi 21/3, phim đạt tỷ lệ bạn xem đài 15,3%, mức cao nhất từ trước tới giờ. Chiếu tới tập 13, tác phẩm đưa khán giả đến với những tình huống gay cấn, khi Oh Young phát hiện ra sự thật về người anh trai hờ Oh Soo (Jo In Sung đóng) và thư ký Wang, người đồng hành bên cô hơn 20 năm qua. Ở tập này, Oh Young quyết định sẽ chuẩn bị cho đám cưới của mình bằng việc cùng thư ký Wang đi thử váy cưới.

Chiếc váy cưới được Song Hye Kyo mặc trong tập 13 vừa rồi là của một thương hiệu quốc tế, giá vào khoảng 20 triệu won (gần 18.000 USD). Với những nếp váy xếp bồng bềnh và tinh tế kết hợp với gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, trông Song Hye Kyo xinh đẹp và tinh khôi như một thiên thần. Sau khi tập phim lên sóng, thiết kế này lập tức gây ấn tượng cho nhiều người. Khán giả cũng không ngớt lời khen ngợi vẻ đẹp thánh thiện của nữ diễn viên xứ Hàn.

Song Hye Kyo trong những cảnh quay trong tập 13 của "Gió mùa đông năm ấy".

