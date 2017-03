Song Hye Kyo hủy kế hoạch hẹn hò với Hyun Bin tại Nhật

Chuyến đi tới Nhật Bản vào tháng 9/2009 là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Song Hye Kyo và Hyun Bin. Chuyến đi này cũng được dư luận trong và ngoài nước rất quan tâm bởiđây sẽ là lần xuất hiện đầu tiên trước báo giới của cặp tình nhân xứ Hàn Song Hye Kyo và Hyun Bin.

Song Hye Kyo và Hyun Bin sẽ không gặp nhau tại Nhật vào tháng 9/2009.



Tuy nhiên, nữ diễn viên xứ Hàn Song Hye Kyo đã tuyên bố hủy chuyến đi tới Nhật Bản với lý do công ty bên phía Hàn Quốc gặp trục trặc. Công ty Avex của Nhật - đơn vị đứng ra tổ chức chuyến đi này tại Nhật Bản cho biết, dù vắng mặt Song Hye Kyo, nhưng họ vẫn sẽ phát hành đĩa DVD và album ca nhạc tuyển tập những ca khúc trong bộ phim truyền hình The Worlds Within vào ngày 26/9 tại Yokohama.

Mặc dù Song Hye Kyo không thể có mặt tại Nhật Bản vào cuối tháng 9 này nhưng nam diễn viên Hyun Bin vẫn sẽ đặt chân tới Nhật vào ngày 23/9 tới. “Tiểu hổ” của làng giải trí Hàn dự định tổ chức sinh nhật lần thứ 28 của anh với khoảng 200 người hâm mộ tới từ Thái Lan, Hồng Kông, Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore vào ngày 25/9 tại Yokohama (Nhật Bản). Sau đó một ngày, Hyun Bin sẽ tham dự buổi họp báo giới thiệu bộ phim truyền hình The Worlds Within tại Nhật.

Song Hye Kyo và Hyun Bin nhận lời cộng tác trong bộ phim truyền hình The Worlds Within vào tháng 10 năm ngoái. Sau khi bộ phim này đóng máy, cặp đôi này vẫn giữ quan hệ thân thiết. Tháng 7/2009, Song Hye Kyo và Hyun Bin thừa nhận trước báo giới rằng, họ là một cặp và tình cảm phát triển từ quá trình cộng tác trong bộ phim truyền hình The Worlds Within.

Theo Mi Vân (Dân trí/KBS)