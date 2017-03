Song Hye Kyo 'làm mẹ' từ khi còn tuổi teen

Vào ngày 13/10, một nguồn tin trong ngành công nghiệp điện ảnh đã tiết lộ: “Song Hye Kyo đã quyết định tham gia vào bộ phim điện ảnh mới do Lee Jae Young đạo diễn, bộ phim My Palpitating Life”. My Palpitating Life dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Kim Ae Ran nói về một cậu bé bị hội chứng progeria, một bệnh di truyền hiếm gặp gây ra lão hóa sớm từ khi còn rất bé. Song Hye Kyo sẽ vào vai người mẹ tuổi teen của cậu bé này. Là một người mẹ tuổi teen có nghĩa là bạn đã gặp phải rất nhiều khó khăn nhưng nếu con bạn mắc phải căn bệnh như vậy, có nghĩa đây sẽ còn là một cuộc đấu tranh chống lại số phận. Với sự lão hóa tăng tốc của con trai, vai diễn của Song Hye Kyo sẽ có lúc trông trẻ hơn cả con của mình.



My Palpitating Life được đạo diễn bởi Lee Jae Young, người đã từng rất thành công với những bộ phim An Affair, Scandal, Actresses và Behind the camera. Nó là bộ phim thương mại đầu tiên của ông sau 7 năm kể từ lần cuối cùng ông đạo diễn Daesepo naughty girls vào năm 2006. Và đối với Song Hye Kyo, đây là bộ phim điện ảnh mới đánh dấu sự trở lại của cô trên màn ảnh rộng sau 2 năm kể từ A reason to live. Năm nay cô đã xuất hiện trong bộ phim điện ảnh The grandmaster của Trung Quốc và hiện vẫn đang ở đây để quay The Crossing.





Song Hye Kyo là người rất cầu toàn đối với việc chọn lựa các vai diễn mới. Bốn năm sau khi xuất hiện trong Full House với Bi Rain, cô mới lại tham gia vào một bộ phim truyền hình là Worlds within với Hyun Bin vào năm 2008. Và phải mất thêm 5 năm nữa, cô mới quay lại để hợp tác cùng Jo In Sung trong That winter the wind blows.



Song Hye Kyo đã chia sẻ rằng cô chọn bộ phim này như màn trở lại hoành tráng của mình vì cô biết rất rõ đạo diễn cũng như thích kịch bản của bộ phim. Đại diện của Song Hye Kyo cũng cho biết: “Song Hye Kyo đã rất mong muốn được làm việc với đạo diễn Lee Jae Young và hơn tất cả, cô ấy rất thích kịch bản của bộ phim. Đó là lý do khiến cô ấy đưa ra quyết định”.



Nam diễn viên vào vai chồng của Song Hye Kyo vẫn chưa được xác định. Song Hye Kyo hiện đang quay phim The Crossing ở Bắc Kinh. Cô sẽ quay lại Hàn Quốc để quay My Palpitating Life trong tháng 1/2014.



Theo Trúc An (2 Sao)