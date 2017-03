Song Hye Kyo sắp về Hàn Quốc đóng phim mới

Phim do Lee Jung Hyang đạo diễn. Hiện tại phim chưa có tên chính thức, đang được tạm gọi là Nobody Somebody. Phim kể về cuộc sống của một nhà sản xuất phim xinh đẹp sau khi chồng chưa cưới của cô qua đời trong một tai nạn giao thông.

Nữ diễn viên Song Hye Kyo. Ảnh: hancinema.

Đạo diễn Lee từng làm phim Đường về nhà (The Way Home) năm 2002. Bộ phim rất thành công tại phòng chiếu, giúp diễn viên nhí Yoo Sung Ho trở nên nổi tiếng. Suốt 8 năm nay, Lee Jung Hyang không làm thêm bất cứ phim nào, chỉ mới trở lại phim trường nhân dự án này. Bà cũng bê nguyên cả bộ sậu từng thực hiện Đường về nhà vào phim mới.

Phim điện ảnh gần đây nhất của Song Hye Kyo, Nhất đại tông sư (The Grand Master) của đạo diễn Vương Gia Vệ vẫn đang quay ở Trung Quốc. Song Hye Kyo tới Trung Quốc từ tháng 12/2009 để chuẩn bị quay phim.

Thời gian qua, Song Hye Kyo tập trung cho dự án phim lớn "The Grand Master" ở Trung Quốc. Ảnh: Girlspic.

Trong phim, cô có cơ hội cộng tác với các tên tuổi đình đám: Lương Triều Vỹ, Chương Tử Di, Trương Chấn. Có tin đồn một trong Tứ đại mỹ nhân Hong Kong Lâm Thanh Hà cũng tham gia, nhưng người đẹp cho biết chưa mấy ưng ý với vai diễn được đề nghị. Mặc dù có rất nhiều ngôi sao với nội dung võ thuật hứa hẹn hấp dẫn, nhà sản xuất lại 'ém' thông tin về phim rất kỹ.

Song Hye Kyo được cả châu Á biết đến nhờ vai nữ chính trong phim truyền hình Trái tim mùa thu (2000). Sau đó, cô tiếp tục khẳng định tên tuổi với Một cho tất cả (2003) và Ngôi nhà hạnh phúc (2004). Bộ phim truyền hình gần đây nhất của Hye Kyo là Thế giới nơi họ sống (The World That They Live In) năm 2008. Bộ phim cũng là cầu nối tình cảm cho cô và bạn diễn Hyun Bin.

Theo Pham Mi Ly (VNE)