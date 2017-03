Song Hye Kyo và Hyun Bin đã chính thức chia tay

Song Hye Kyo và Hyun Bin công khai hẹn hò từ sau khi đóng cặp trong bộ phim "The World They Live In." Cặp đôi luôn trở thành tâm điểm được chú ý và là một trong những cặp đôi đẹp nhất trong làng giải trí xứ Hàn.

Hôm 7/3/2011, Song Hye Kyo đã vắng mặt khi Hynn Bin lên đường nhập ngũ. Điều này khiến truyền thông Hàn Quốc đưa ra đủ lời suy đoán.

Không để những lời đồn thổi này gây ảnh hưởng, sáng 8/3/2011, công ty quản lý của Song Hye Kyo và Hyun Bin chính thức tuyên bố hai người đã đường ai nấy đi.

Song Hye Kyo và Hyun Bin thời mặn nồng. (Nguồn: Internet)

Hai công ty quản lý này cho hay: "Vì bận rộn với nhiều dự định, cộng thêm việc báo chí đưa nhiều nguồn tin không đúng sự thật khiến cả hai người cảm thấy vô cùng áp lực và họ đã quyết định chia tay."

Song Hye Kyo không muốn Hyun Bin bị áp lực trước những câu hỏi về chuyện tình cảm nên đã chọn thời điểm một ngày sau khi anh lên đường nhập ngũ.

Sau khi công bố thông tin này, hai công ty quản lý còn cho biết thêm mặc dù đã chia tay nhưng Song Hye Kyo và Hyun Bin vẫn là bạn tốt, hai người sẽ có thêm nhiều tác phẩm hay làm hài lòng người hâm mộ.

Theo Lan Phương (Vietnam+)