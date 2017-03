"Song Ji Seon tự tử vì tình"

Song Ji Seon ra đi ở tuổi 30. Ảnh: My Daily.

Đầu giờ chiều ngày 23/5, Song Ji Seon nhảy từ tầng 19 trong tòa nhà 25 tầng thuộc khu Seocho-dong, phía nam Seoul để tự vẫn. Khi phát hiện ra cô, những nhân chứng vội vàng gọi điện cho 119 để đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên nữ MC này được xác nhận tử vong ngay khi chạm đất. Một nguồn tin cho biết, trước khi nhảy, Song Ji Seon quấn khăn mềm vào người và lao ra từ cửa sổ. Hiện tại, thi thể của cô đã được đưa từ viện tới nhà tang lễ. Cảnh sát xác nhận Song Ji Seon chết vì gẫy xương, vỡ hộp sọ. Thời điểm MC này nhảy lầu, mẹ cô đang ở cùng nhà với con gái và đang nói chuyện điện thoại. Song Ji Seon cũng không để lại di chúc.

Trước khi Song Ji Seon quyên sinh, cô từng viết trên blog cá nhân những lời lẽ chán nản, tuyệt vọng và bày tỏ ý định tự tử. MC này cũng được xác nhận từng nhiều lần tìm đến cái chết, nhưng gia đình cô phát hiện ra sự việc và cứu con gái kịp thời. Vài ngày trước khi nhảy lầu, MC này viết trên blog cá nhân, bày tỏ những điều mơ hồ như: "Sợ hãi không dám nhảy xuống, nhưng Chúa sẽ giúp tôi... ".

Lý do nữ MC tự tử được xác nhận là do những vướng mắc tình cảm cũng như thất bại trong công việc. Trước đó, Song Ji Seon từng chia sẻ rằng cô và cầu thủ bóng chày Im Tae Hoon của đội Doosan Bears yêu nhau được hơn một năm, tuy nhiên ngay sau đó, Im Tae Hoon lại bác bỏ chuyện này và nói, anh hiện chỉ có một mục tiêu duy nhất là công việc. Vì scandal tình ái này, Im Tae Hoon bị kỷ luật, MC Song Ji Seon cũng bị loại khỏi vai trò MC chính trong chương trình Sport Plus của đài MBC - điều được cho là khiến người phụ nữ 30 tuổi này "gục ngã hoàn toàn".

Các nghi thức của tang lễ đã được tiến hành. Ảnh: News.

Ngay sau khi cái chết của Song Ji Seon được loan tin rộng rãi, nhiều bạn bè của cô đã bày tỏ sự bất ngờ, tiếc thương cho cô gái trẻ. Nam diễn viên, ca sĩ Choi Si Won của Super Junior viết trên blog: "Trái tim tôi trĩu nặng và đau đớn. Cầu mong chị yên nghỉ".

Theo Nguyễn Hương (Ngôi sao)