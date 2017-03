Sóng lạc giữa cuộc đời, Thảo Phương ơi!

Sắp in tập sách mới của Thảo Phương Đêm 17-10, Quỹ Tình thơ (do 3 nhà thơ Lâm Xuân Thi, Hồ Thi Ca, Phan Hoàng sáng lập) đã trao 10 triệu đồng cho thân mẫu của nhà thơ Thảo Phương vừa từ Hà Nội vào TP.HCM để dự đêm thơ tưởng nhớ Thảo Phương. Số tiền này do quỹ Tình thơ mua 200 tập sách nhưng chưa in của Thảo Phương. Dự kiến, tập sách Dường như giấc chiêm bao của Thảo Phương (gồm thơ, truyện ngắn, kịch bản phim… dày khoảng 300 trang) sẽ được NXB Thanh niên ấn hành vào ngày 9-11 nhằm ngày 21/9 Âm lịch đúng vào ngày giỗ Thảo Phương.Tập sách Dường như giấc chiêm bao do bạn bè và những người yêu mến Thảo Phương thực hiện.