Sống lại hành trình dời đô ngàn năm trước

1. “Cháy” tour xe điện vòng quanh phố cổ Mặc dù lượn lờ Bờ Hồ suốt hai tiếng đồng hồ, Craig đến từ Mỹ vẫn không thể mua được vé tour xe điện dạo quanh phố cổ. Craig thở dài: “Phố cổ ngoằn ngoèo, rất dễ lạc đường nên tôi muốn đi xe điện nhưng không thể nào kiếm được vé. Lúc nãy, tiếp tân nói một tiếng nữa quay lại sẽ mua được vé nhưng đến giờ tôi vẫn phải đợi”. Công ty Cổ phần Đồng Xuân có tất cả 12 xe điện, bình thường mỗi ngày chở 500-600 lượt khách, cuối tuần 700-800 lượt. Tuy nhiên, trong dịp đại lễ, số lượng du khách tăng đột biến nên xe điện trở nên quá tải, đặc biệt sau khi công ty tung ra những tour hấp dẫn như khám phá nét đặc trưng trong lòng phố cổ; tham quan các nhà nghề và nghệ nhân trong phố nghề tiêu biểu; tìm hiểu văn hóa tâm linh của các ngôi đình, đền, chùa cổ… 2. “Cần thủ” tranh thủ đi… câu Trong lúc thăm chùa Trấn Quốc dịp đại lễ, anh Nguyễn Xuân Vinh (du khách từ TP.HCM) vô tình hội ngộ hàng chục cần thủ đang say mê bên Hồ Tây. Thấy nơi đây yên tĩnh và mát mẻ, anh liền đi mua luôn một chiếc cần câu tỉ thí. Anh dí dỏm: “Hình như cá Hồ Tây khôn hơn cá sông Sài Gòn! Tôi câu mấy tiếng liền mà không được con nào”. 3. Bỏ đánh giày đi bán băng rôn Trần Thanh Hải (quê ở Thanh Hóa) cho biết trước khi đại lễ diễn ra, Hải và các bạn cùng quê làm nghề đánh giày ở quanh khu vực Hồ Gươm. Nhân dịp này, Hải và nhóm bạn tranh thủ chuyển nghề đánh giày sang bán cờ, băng rôn và miếng đề can hình ngôi sao... Với nghề đánh giày chỉ khoảng 18 giờ các em đã về nhà trọ nhưng thu nhập chỉ khoảng 100.000 đồng/ngày. Việc bán cờ tuy vất vả hơn (từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm) nhưng thu nhập có ngày lên đến 300.000 đồng nên mọi người đều cảm thấy rất vui. 4. Diễn viên tranh thủ đi bán hàng thổ cẩm Chị Mai (người dân tộc H’Mông) thuộc đoàn văn nghệ tỉnh Hà Giang kể: nhân dịp đại lễ, đoàn của chị đã về Hà Nội trong vòng 10 ngày để tham gia các tiết mục văn nghệ mừng đại lễ. Ban ngày, khi không phải tham gia chương trình, chị tranh thủ ra Hồ Gươm bán túi xách, khăn thổ cẩm… do chính tay chị dệt để kiếm thêm tiền nuôi con. Người mua thì ít nhưng những người đến hỏi thăm và chụp ảnh cùng chị rất nhiều. Dù vậy chị cũng rất vui vì đây là lần đầu tiên chị được tham quan Hà Nội trong một dịp trọng đại. 5. Ký họa chân dung đắt khách Dịp đại lễ là cơ hội cho nhiều sinh viên mỹ thuật, kiến trúc hoặc các họa sĩ nghiệp dư kiếm thêm thu nhập bằng cách ký họa chân dung cho du khách. Chỉ cần một xấp giấy A4, một cây bút chì và hai chiếc ghế nhỏ, các họa sĩ đã có thể hành nghề di động. Từ 10 đến 15 phút họ đã hoàn thành một bức tranh. Giá mỗi bức ký họa khoảng 50.000 đồng. Tuy nhiên, do có rất nhiều họa sĩ cùng hành nghề nên họ phải cạnh tranh và “PR” bằng cách trưng bày những tác phẩm ưng ý nhất của mình trước “gian hàng”. NHÓM PV