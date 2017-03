“Sống sót” ở cuộc chiến chống Taliban

Chiến trường không phải trò chơi “Chúng tôi biết những người xấu, họ làm gì, ở đâu, họ là ai. Chính trị gia chọn gửi chúng tôi đến chiến trường và đó là nhiệm vụ. Chúng tôi làm những việc cần làm. Trong quan điểm của tôi, những chính trị gia đó được bầu để gửi chúng tôi tới chiến trường làm những việc mà 99,9% những người dân còn lại không dám làm, chúng tôi chỉ đơn thuần làm xong việc và biến khỏi nơi đây càng sớm càng tốt (…). Quan điểm của hầu hết lính SEAL, công chúng không có quyền được biết, nếu không nó sẽ đặt sinh mạng của chúng tôi vào những rủi ro không đáng có. Những rủi ro đó đến từ ý nghĩ ích kỷ của một số quan chức bàn giấy Washington lo ngại về vấn đề nhân quyền với những phần tử khủng bố máu lạnh có thể giết chúng tôi hay bất kỳ người Mỹ nào vô tình lọt vào họng súng của chúng” (Marcus Luttrell viết trong quyển sách Lone Survivor: The Eyewitness Account of Operation Redwing and the Lost Heroes of SEAL Team 10).