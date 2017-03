Song tấu đàn guitar và koto

Thành lập vào năm 2002, từ đó đến nay Aki & Kuniko đã đến với khán giả khắp thế giới. Nhóm đã phát hành hai album Ha-Aki & Kuniko (2003) và Over the Top (2006) do hãng đĩa Acoustic Music Record (Đức) sản xuất. Dòng nhạc của Aki & Kuniko được mệnh danh là độc đáo, phá cách khi phối hợp âm thanh giữa guitar mạnh mẽ và koto thanh nhã.

Trong chuyến lưu diễn đầu tiên tại Việt Nam, Aki & Kuniko sẽ tham gia vào sự kiện Ngày Nhật Bản tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (8 giờ 30 ngày 8-7) và hai buổi diễn ở Học viện Âm nhạc Quốc gia tại Hà Nội (20 giờ ngày 9 và 10-7).

Chương trình do Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM tổ chức. Chương trình tại TP.HCM vào cửa tự do. Tại Hà Nội, nhận vé mời ở Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Q.TRANG