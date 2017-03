Songkran khác gì tết… ta

Trong vòng bảy ngày tết Songkran từ 9 đến 15-4 tại Thái Lan đã xảy ra 3.373 vụ tai nạn đường bộ làm 3.559 người bị thương và làm chết 364 người. Những vụ tai nạn đều liên quan đến những người điểu khiển phương tiện, nhất mà người điều khiển mô tô uống rượu bia chạy tốc độ cao…



Một vụ tai nạn trong lễ hội Songkran mà người điểu khiển uống bia rượu

Con số thống kê trên do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan Sutee Markboon đưa ra trong cuộc họp báo tổng kết ngày 16-4. Con số vụ tai nạn và số người chết lẫn bị thương trong lễ hội Songkran năm này tăng vọt so với năm trước có 2.992 vụ tai nạn làm 3.225 người bị thương và làm chết 322 người. Trong số các vụ tai nạn giao thông đường bộ thì liên quan đến uống say điều khiển phương tiện chiếm 81,34 %.

Tuy nhiên theo Thứ trưởng Sutee con số này chưa dừng lại tại đây, vì sau khi lễ hội Songkran kết thúc ở những thành thị lớn thì lễ hội sẽ tiếp tục “tỏa ra” những tỉnh xa xôi và con số tai nạn và người chết sẽ còn tăng vọt trong những ngày tới.

Chuỗi lễ hội Songkran chính thức đã đi qua, nhưng những trò chơi như té nước vẫn còn tiếp diễn ở Bangkokj và nhiều thành phố khác của Thái Lan.

Tết truyền thống, lễ hội Songkran đang ngày một lớn ra và những cách đón mừng cũng bắt đầu có nhiều biến tướng liên quan đến những cái chết đau thương cho nhiều gia đình.