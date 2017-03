Sốt vé xem phim tài liệu về Michael Jackson

Bộ phim tài liệu nói trên chọn lọc từ những cảnh quay đợt tập luyện trên sân khấu lần cuối cùng trong đời của Michael Jackson, chuẩn bị cho chuyến lưu diễn tại London. Tuy nhiên Michael Jackson đột ngột qua đời hôm 26-5, chỉ ba tuần trước khi đợt lưu diễn mở màn tại Anh khiến người hâm mộ khắp thế giới bàng hoàng.

Phim This is it sẽ công chiếu đồng thời tại 25 thành phố lớn trên thế giới như London, Los Angeles, New York, Berlin, Rio de Janeiro… vào ngày 28-10. Những thành phố tại Mỹ có lượng tiêu thụ kỷ lục vé xem bộ phim này có Los Angeles, San Francisco, Houston và New York.

Trong khi đó tại Nhật Bản, chỉ trong ngày đầu tiên bán vé phim This is it, Hãng Sony Pictures đã thu về hơn 1 triệu USD và đây là một kỷ lục. Còn tại London, người hâm mộ mua hết veo hơn 30.000 vé trong ngày bán đầu tiên, vượt qua kỷ lục của các tập phim Harry Potter. Kỷ lục tiêu thụ vé xem phim Michael Jackson cũng được lập tại Hà Lan, Thụy Điển, Bỉ và New Zealand.

Hãng Sony Pictures đã trả 60 triệu USD để mua bản quyền các đoạn băng quay cảnh tập luyện cuối cùng của Michael Jackson để thực hiện bộ phim tài liệu This is it, cùng tên với chuyến lưu diễn tái xuất bất thành của ông hoàng nhạc pop tại Anh.