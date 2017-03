Steven Spielberg làm phim về WikiLeaks

Cuốn sách do hai nhà báo của tờ Guardian là David Leigh và Luke Harding viết, nói về cuộc sống của Julian Assange và những cột mốc quan trọng từ thuở ấu thơ đến khi trở thành nhà sáng lập trang web cung cấp các thông tin mật WikiLeaks.



Đại diện của tờ Guardian cho biết quyền chuyển thể cuốn sách đã chính thức thuộc về Steven Spielberg của Hãng DreamWorks. DreamWorks Studios được thành lập năm 1994 bởi đạo diễn Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg và David Geffen.



Trước đó, hai nhà làm phim Barry Josephson và Michelle Krumm cũng đã bắt tay chuyển thể cuốn tiểu sử The Most Dangerous Man in the World (Kẻ nguy hiểm nhất thế giới) của nhà báo người Úc Andrew Fowler về cuộc đời và sự nghiệp của Julian Assange.





Theo THIÊN HƯƠNG (TTO, AFP)