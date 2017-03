Sự kiện âm nhạc “Thăng Long” tại Việt Nam và Mỹ

Vũ Nhật Tân tham gia Liên hoan âm nhạc lần này với

tác phẩm "Phố" khắc họa những con phố đông đúc của Việt Nam

Sự kiện âm nhạc này nằm trong dự án giao lưu văn hóa mang tên Thăng Long do Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Việt Nam, Bộ ngoại giao Mỹ, Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Dàn nhạc Thính phòng Tây Nam Mỹ thực hiện nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, Hà Nội và nhằm tăng cường quan hệ và sự hiểu biết giữa hai nước.

Chương trình giao lưu văn hóa Thăng Long sẽ diễn ra trong sáu tuần, thời gian chia đều ở Việt Nam và Mỹ. 19 nghệ sĩ Mỹ sang biểu diễn và giao lưu văn hóa tại Việt Nam từ tháng 3/2010. Sau đó, 19 nhạc sĩ sáng tác và nghệ sĩ biểu diễn của Việt Nam sẽ sang Mỹ tham gia các sự kiện trong khuôn khổ chương trình từ ngày 14/4 đến ngày 4/5/2010.

Thông qua liên hoan âm nhạc, các nghệ sĩ của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Dàn nhạc thính phòng Tây Nam sẽ ngồi bên nhau trong cùng một dàn nhạc để trình diễn các sáng tác mới của các nhạc sĩ hai nước, đây chính là dàn hòa tấu mang tên Thăng Long. Danh mục các tác phẩm trình bày sẽ bao gồm các sáng tác của các nhạc sĩ tên tuổi trên thế giới như Copland, Cage, Debussy, Messiaen, Takemitsu, Schoenberg, Stravinsky.

Các nghệ sĩ Việt Nam tham gia trong sự kiện âm nhạc "Thăng Long"

Các sáng tác mới của các nhạc sĩ Việt Nam và Mỹ cũng sẽ được giới thiệu với công chúng, phần lớn trong số đó lần đầu tiên được công diễn trước công chúng tại Việt Nam, Mỹ và châu Á.

Các nhạc sĩ sáng tác Alexandra du Bois và Kurt Rohde đến từ Mỹ cùng với Vũ Nhật Tân và Phạm Minh Thành của Việt Nam sẽ biểu diễn những tác phẩm mới lần đầu tiên công diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 19/3/2010 như: Alexandra du Bois với tác phẩm Within Earth, Wood Grows lấy cảm hứng từ lời thơ của Thích Nhất Hạnh; Kurt Rohde với tác phẩm Still Distant, Still Here; Vũ Nhật Tân gợi lên hình ảnh phố phường Việt Nam qua tác phẩm Phố và Phạm Minh Thành pha trộn những nét văn hoá vào âm nhạc bằng tác phẩm Thăng Long viết cho đàn bầu, dàn dây và bộ gõ.

Bên cạnh đó, hai nhạc sĩ tên tuổi khác của Việt Nam là Nguyễn Thiện Đạo và Tôn Thất Tiết cũng sẽ tham gia vào chương trình lần này.

Dàn nhạc thính phòng Tây Nam, Mỹ (Ảnh: VNAM cung cấp)

Ngoài âm nhạc, trong khuôn khổ chương trình giao lưu văn hoá Thăng Long còn có các hoạt động giao lưu, hội thảo những vấn đề văn hoá, giáo dục giữa hai nước Việt Nam và Mỹ.

Tại Việt Nam sẽ có 4 buổi biểu diễn tại Hà Nội, 1 buổi biểu diễn tại TPHCM. Cùng tham gia vào chương trình giao lưu văn hóa lớn lần này ngoài Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Dàn nhạc thính phòng Tây Nam còn có Nhà hát lớn Hà Nội, Nhạc viện TPHCM, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM.

Tại Mỹ, nhiều tổ chức như Trung tâm Nghệ thuật Armory, Trường Colburn, Viện Drucker thuộc Đại học Claremont, Chương trình phát triển lãnh đạo Riordan Volunteer, Hãng Cal Tech, Bảo tàng châu Á - Thái Bình Dương, các trường học tại Pasadena, Los Angeles và Villa Aurora cũng tham gia trong chương trình.

Theo N.Hằng (Dân trí)