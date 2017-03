Sự mất tích bí ẩn của nhà văn Agatha Christie được dựng phim

Nhà văn Agatha Christie (1890–1976)

Theo trang tin Deadline, Agatha hiện đang được viết kịch bản bởi Annie Neal, biên kịch đã từng chỉ đạo cho tập Beauty Queen của series Black List vào năm 2013. Ban đầu, hãng Paramount đã từng chỉ định biên kịch Allison Schroeder để chấp bút cho phim vào hồi tháng Ba năm 2013. Tuy nhiên, rõ ràng là họ không hoàn toàn hài lòng với Schroeder nên hãng đã đưa Neal lên để thay thế cho vị trí biên kịch của dự án.



Phim Agatha sẽ có cốt truyện xoay quanh quãng thời gian 11 ngày mà nhà văn Agatha Christie từng bị mất tích. Hơn nữa, kịch bản của phim được mô tả sẽ là sự kết hợp giữa Sherlock Holmes với Romancing The Stone, đặt nên móng vững chắc cho thể loại hành động phiêu lưu.

Nhà văn Agatha Christie từng bất ngờ mất tích vào tháng 12 năm 1926 và gây ra một làn sóng phản kinh ngạc lớn của công chúng thời đó. Các tác phẩm mà bà để lại khi bỏ nhà đi gồm có The Murder Of Roger Ackroyd, And Then There Were None và The Mousetrap.



Vào ngày 3 tháng 12 năm 1926, Agatha và người chồng Archibald Christie đã quyết định ly hôn và ngay trong đêm đó bà cũng bỏ đi. Vào buổi tối đó, Agatha rời khỏi nhà và đến ở tại một nơi thuộc phía nam nước Anh, bà cũng để lại một bức thư cho thư ký rằng bà sẽ đến phía Bắc nước Anh. Tuy nhiên, vào vài ngày sau đó, chiếc xe của bà được tìm thấy tại một hồ nước với một giấy phép xe đã hết hạn và đồ đạc bên trong xe cũng mất tích. Điều này gây ra một làn sóng kinh ngạc rất lớn từ công chúng và họ đã cầu nguyện cho bà trở về an toàn. Sau đó 10 ngày, bà đã được tìm thấy tại khách sạn Swan Hydropathic vùng Harrogate, Yorkshire, nơi mà bà đã đăng ký tên là Teresa Neele đến từ Nam Phi.