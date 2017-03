Sự thật kinh hoàng về cái chết của Marilyn Monroe

Darwin Porter 74 tuổi, con trai của nhà thiết kế thời trang từng làm việc cho Marilyn Monroe vừa xuất bản cuốn sách "Marilyn At Rainbow’s End: Sex, Lies, Murder, and the Great Cover-up", trong đó những sự thật về cuộc đời và cái chết của “quả bom sex” Marilyn Monroe đã được phơi bày.



Nguyên nhân cái chết của Marilyn Monroe vào năm 1962 được cho là do sốc thuốc, song Darwin khẳng định, thực chất nữ diễn viên gợi cảm này đã bị 5 tên xã hội đen trừ khử bằng thuốc, và quan trọng hơn, người đứng sau âm mưu này rất có thể là tình nhân cũ của Marilyn Monroe - bộ trưởng tư pháp Hoa Kỳ Robbert Kenedy.



Bìa cuốn sách "Marilyn At Rainbow’s End: Sex, Lies, Murder, and the Great Cover-up"



Marilyn Monroe từng là tình nhân bí mật của tổng thống Mỹ John Kennedy, ban đầu rất ít người biết đến chuyện này. Tuy nhiên, đến ngày 19/5/1962, việc Marilyn đã diện bộ váy trắng đến dự tiệc sinh nhật và hát mừng tổng thống với giọng điệu “quá sức gợi tình và đầy nhục cảm” khiến John Kennedy lo sợ dư luận sẽ phát hiện mối quan hệ bí mật giữa mình và nữ diễn viên tóc vàng xinh đẹp.



Ngay lập tức, ông này liền tìm cách “đẩy” qua cho em trai, đồng thời cũng là cấp dưới của mình - bộ trưởng bộ tư pháp Robert Kennedy. Từ đó, Marilyn Monroe trở thành tình nhân của em trai tổng thống.



Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau Robert Kennedy bắt đầu cảm thấy chán nữ diễn viên tóc vàng, bị cả hai anh em nhà Kennedy bỏ rơi, Marilyn Monroe giận dữ và quyết định mở cuộc họp báo để công khai mọi chuyện. Sau đó, nữ diễn viên này qua đời một cách bất ngờ và đầy bí ẩn.



Marilyn Monroe cùng tình nhân Tony Curtis (trái) và người chồng thứ ba Arthur Miller (phải)



Thêm vào đó, tác giả Darwin Porter còn khẳng định, cái chết của Marilyn Monroe có thể là “cái chết của hai mạng người” bởi trước khi qua đời, bà từng gọi điện cho bạn và nói rằng mình đã mang thai, tuy nhiên Marilyn không tiết lộ cha của đứa bé là ai.



Cách đây hai năm, nam diễn viên cùng thời với Marilyn Monroe cũng từng thừa nhận, Marilyn Monroe đã mang thai với mình trong một cuốn hồi ký mang tên đề “The making of some like it hot”.



Theo đó, Tony Curtis và Marilyn Monroe bắt đầu nảy sinh tình cảm từ năm 1950, tình yêu của họ cứ nhạt nhòa dần theo thời gian. Cho đến năm 1959, khi cả hai cùng hợp tác trong bộ phim Some like it hot thì mối quan hệ mới được hâm nóng trở lại.



Một trong những bức ảnh bị nghi là của tổng thống John Kennedy và Marilyn Monroe



Đáng chú ý, vào thời điểm đó, cả Tony Curtis và Marilyn Monroe đều đã có gia đình riêng. Cuối năm 1959, cả hai quyết định thú nhận chuyện tình bí mật với Arthur Miller - chồng Marilyn, khi đó, nữ diễn viên này thông báo đã mang thai với Tony khiến cả hai người đàn ông sững sờ.



Arthur Miller đã lạnh lùng đề nghị Tony hãy kết thúc chuyện này và biến khỏi cuộc sống của vợ chồng ông. Mối quan hệ giữa Tony và người tình chấm dứt khi bộ phim Some like it hot đóng máy, ít lâu sau, Tony mới hay tin Marilyn Monroe đã sảy thai.



Tấm ảnh chụp Marilyn và tổng thống Kennedy (phải) tại tiệc sinh nhật tổng thống ngày 19/5/1962.



Marilyn Monroe qua đời năm 1962 ở tuổi 36, bà được kết luận là đã chết do sử dụng thuốc an thần quá liều, tuy nhiên, không nhiều người tin nữ diễn viên xinh đẹp này lại qua đời vì lí do đó. Có rất nhiều lời đồn đoán xung quanh cái chết bất ngờ của Marilyn Monroe .



Marilyn Monroe từng kết hôn ba lần, với James Dougherty vào ngày 19 tháng 6 năm 1942 và li dị sau đó 4 năm; với cầu thủ bóng chày Joe DiMaggio vào ngày 14 tháng 1 năm 1954 và li dị tháng 11 năm 1954; với nhà biên kịch Arthur Miller ngày 29 tháng 6 năm 1956, cặp đôi này li dị chính thức vào ngày 24 tháng 1 năm 1961.



Ngoài ra, Marilyn Monroe cũng được biết là có mối quan hệ phức tạp với hai anh em tổng thống Kennedy.