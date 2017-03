Sự “tối giản” là chìa khóa của thành công

Điều đặc biệt của album này là nó được sáng tác từ những tấm ảnh phong cảnh biển do chính Võ Thiện Thanh chụp. Nhạc hòa tấu là lĩnh vực mà Võ Thiện Thanh đã dành khá nhiều công sức trong thời gian gần đây. TT&VH có cuộc trò chuyện cùng anh về album Nụ hôn của biển và về những vấn đề sáng tác.

* Khác biệt đáng nói giữa đĩa nhạc hòa tấu Nụ hôn của biển so với Listen Or Walk trước đó theo anh là gì?

- Cũng đều là nhạc hòa tấu, nhưng phương cách sáng tác khác nhau, Nụ hôn của biển được sáng tác từ những cảm xúc của ngữ cảnh đã được ghi lại bằng hình ảnh. Từ những tấm ảnh được chọn lọc trong rất nhiều ảnh chụp về biển, nó được sắp xếp rồi đặt tiêu đề, tiêu đề đó cũng chính là tiêu đề của bản nhạc hòa tấu, là nội dung của cảm xúc âm nhạc hay nói cách khác nó tương tự như âm nhạc có tiêu đề.

* Từ đâu mà anh có ý tưởng sáng tác theo cách này?

- Trước đây, tôi là người học nhiếp ảnh chuyên nghiệp nên sau này thỉnh thoảng cũng cầm máy đi săn ảnh như một cách thư giãn, giúp cho tâm hồn mình lắng lại để có thể tiếp tục những thăng hoa sáng tạo. Một lần tình cờ xem lại những hình chụp về phong cảnh biển. Thật bất ngờ vì nó quá đẹp, tôi chợt nghĩ tại sao mình không thực hiện một album từ những bức ảnh biển này, thế là album nhạc hòa tấu này ra đời.

* Tiếp xúc với phong cảnh qua ảnh chụp đã tạo nên cảm hứng sáng tạo thế nào so với khi tiếp xúc trực tiếp?

- Vì đây là những bức ảnh do mình chụp nên bản thân đã trải qua những cảm xúc khi tiếp cận với nó trong thực tiễn, nghĩa là mình đã trải qua giai đoạn đi “thực tế” sáng tác, những cảm xúc là có thật chứ không phải tưởng tượng. Có thêm những tấm ảnh ghi lại những cảm xúc đó thì sự hồi tưởng sẽ rõ nét hơn và việc xây dựng hình tượng âm nhạc dễ có hình ảnh hơn, dễ “cụ thể” hơn, cũng từ đó mà người nghe dễ hình dung ra hình tượng âm nhạc hơn.

* Chọn phong cách âm nhạc new age cho những bản hòa tấu về biển, theo anh nó có những thuận lợi gì? Tại sao?

- Một trong những tính chất của new age là rộng mở, tự do, không bị gò ép theo một nguyên tắc nào cả, nó rất phù hợp để diễn tả về biển và về thiên nhiên nói chung. New age cũng dễ dàng phù hợp với sự kết hợp những nhạc cụ và các âm thanh điện tử.

* Dự án Sea eyes có liên quan hoặc ảnh hưởng gì đến dự án nhạc hòa tấu cho thời trang anh khởi sự vào năm ngoái?

- Là 2 dự án hoàn toàn khác nhau, chỉ có một điểm chung là cùng thể loại nhạc hòa tấu. Theo kế hoạch, Sea eyes sẽ gồm khoảng 10 vol. hoặc sẽ khai thác đề tài này đến lúc nào “cạn kiệt” thì thôi. Tôi cũng đang tiến hành tiếp vol.2 về serie nhạc dành cho sàn diễn thời trang sau album Listen Or Walk phát hành năm ngoái. Album sắp tới sẽ thiên về chiều hướng world music với việc sử dụng những chất liệu từ âm nhạc của Phật giáo, có thể là thang âm điệu thức, hoặc một câu táng, tụng... Hiện nay công việc rất nhiều và tôi rất muốn có nhiều nhạc sĩ cùng tham gia dự án với mình. Đã có một số nhạc sĩ trẻ đam mê dòng nhạc new age và những ý tưởng âm nhạc của những dự án này và muốn hợp tác tham gia. Nhạc hòa tấu là một vùng đất bao la so với mảnh đất chật khai thác.

* Có phải do “vùng đất bao la” của nhạc hòa tấu hấp dẫn mà dạo này anh ít viết ca khúc?

- Cũng không hẳn như vậy, với ca khúc, tôi cũng đang tiến hành song song. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tôi đang thực hiện một loạt ca khúc theo phong cách electronica và ambient, đặc biệt (có lẽ do tuổi tác) giờ đây tôi muốn đào sâu về ca từ và những cảm xúc nội tâm sâu lắng. Tôi muốn mở ra một giai đoạn mới trong sáng tác ca khúc của mình - hiện đại nhưng tĩnh lặng với những cảm xúc mới. Chính vì vậy mà việc sáng tác ca khúc của tôi nó như chựng lại, lắng lại, nhưng thật sự là nó đang “vận động” để hy vọng có những gì mới mẻ cho tương lai.

* Mỗi nhạc sĩ thường gắn liền tên tuổi của mình với một phong cách âm nhạc, nhưng Võ Thiện Thanh thì thành công với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau, anh có rút ra điều gì chung nhất trong những thành công của mình?

- Cho đến giờ này, sau khi tiếp cận với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau tôi có cảm nhận rằng: sự giản dị sẽ tạo nên những tác phẩm âm nhạc tuyệt vời. Sự giản dị một cách tự nhiên khi đã vượt qua những phức tạp, những cầu kỳ của kỹ thuật để đạt được sự “tối giản”, nó sẽ là chân lý, là chìa khóa của những thành công.