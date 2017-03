Sự trở lại của ‘kỷ lục gia’

Ít có ban nhạc nào vừa thay đổi hoàn toàn định hướng dòng nhạc của mình, lại vừa có thể đạt được những thành công vượt bậc, như cái cách mà Black Eyed Peas đã làm được từ khi thành lập vào năm 1995 đến nay. Đã 20 năm kể từ khi thành lập, ban nhạc đình đám này vẫn tiếp tục trình làng người hâm mộ với những sản phẩm âm nhạc mới, mà gần đây nhất là ca khúc rap Yesterday.

“Kỷ lục gia” của làng nhạc số

Trong những năm tháng chập chững đầu tiên sau khi chào đời, Black Eyed Peas vẫn trung thành với dòng rap và indie hip hop truyền thống. Thế nhưng tất cả đã thay đổi hoàn toàn khi bộ ba rapper là “will.i.am” (tên thật là William James Adams Jr), “apl.de.ap” (Allan Pineda) và “Taboo” (Jaime Gomez) đã nhận thêm một thành viên mới vào nhóm là nữ ca sĩ “Fergie” (Stacy Ferguson). Nhóm nhạc rap truyền thống một thời đã nhanh chóng lột xác và kết hợp cả dòng nhạc pop và dance vào các ca khúc của mình, liên tiếp gặt hái vô số thành công về mặt thương mại.

Chỉ trong vòng sáu năm sau đó, bộ tứ này đã thăng tiến nhanh chóng trên bậc thang danh vọng của làng nhạc thế giới với tốc độ chóng mặt. Theo tạp chí ca nhạc The Rolling Stones, ban nhạc Black Eyed Peas dành cho mình đến ba album đoạt danh hiệu “bạch kim” của giải thưởng ca nhạc Grammy danh giá, hơn 11 lần lọt vào tốp 25 ca khúc được ưa chuộng nhất năm, cùng với danh tiếng lừng lẫy là “hấp dẫn đến mức có thể mở đầu tất cả bữa tiệc”.

Năm 2010, theo hãng phân tích doanh số sản phẩm âm nhạc Nielsen SoundScan, ca khúc I Gotta Feeling của bộ tứ này đã lập kỷ lục trở thành ca khúc kỹ thuật số được bán chạy nhất mọi thời đại. Hãng tin BBC ghi nhận I Gotta Feeling đã có đến 14 tuần liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng các ca khúc được yêu thích nhất tại Mỹ và có đến 5,56 triệu lượt mua tải về.





I Gotta Feeling đến năm 2015 vẫn đang chễm chệ tại ngôi đầu bảng xếp hạng iTunes với hơn 15 triệu lượt tải về. Ảnh: MUSIC.MIC

“Hạ gục” mọi nhà tài trợ

Tờ Wall Street Journal năm 2010 từng bình luận: Hiếm khi nào trong làng nhạc thế giới, kể từ sau những “huyền thoại” như Micheal Jackson hay Madonna, lại có một “ngôi sao” được các nhà kinh doanh và các thương hiệu lớn ưu ái như Black Eyed Peas. Trên con đường “lột xác” từ dòng nhạc hip hop đến thành công trong làng dance - pop như hiện nay, bộ tứ này đã liên tiếp được “bảo kê” bởi những tập đoàn, những thương hiệu hàng đầu thế giới.

Từ hãng thời trang Levi’s đến Tập đoàn Honda, từ những gã khổng lồ công nghệ Apple hay Samsung đến làng giải khát Pepsi, những thương hiệu nổi tiếng thế giới nối tiếp nhau “đổ tiền” tài trợ thu âm các album, ghi hình các video âm nhạc và tổ chức các tour lưu diễn cho Black Eyed Peas. Khi hãng Apple mới cho ra mắt ứng dụng iTunes vào năm 2003, ca khúc Hey Mama của bộ tứ này đã trở thành ca khúc đầu tiên hợp tác với chiến dịch của gã khổng lồ mới nổi này. Tất cả thành công về kinh doanh này đều có dấu ấn của rapper Will.I.Am.

Nếu như ca sĩ Fergie được đánh giá như ngôi sao sáng giá nhất của nhóm nhạc thì Will.I.Am với vai trò là người viết nhạc và nhà sản xuất chính của nhóm được xem là “thuyền trưởng” của Black Eyed Peas khi làm việc với tài trợ từ các tập đoàn. Randy Phillips, Chủ tịch, Tổng Giám đốc điều hành của hãng quảng bá âm nhạc AEG Live, đánh giá: “Nếu Will.I.Am không làm ca nhạc, anh ấy sẽ là giám đốc quảng cáo giỏi nhất tại trung tâm nghệ thuật New York. Tôi chưa từng gặp ai làm việc với các nhà tài trợ và các doanh nghiệp lại có sự thông minh và hiểu biết về các thương hiệu và nhu cầu của các nhà tài trợ tốt như anh ta”. Randy Phillips thậm chí còn lên kế hoạch mời ca sĩ này về tập huấn cho nhóm marketing toàn cầu của công ty ông.

Các nhà làm kinh doanh và quảng bá cực kỳ ấn tượng cái cách mà bộ tứ này mê hoặc cả người lớn lẫn trẻ em với dòng nhạc của mình. Tờ Wall Street Journal đánh giá hiệu ứng này là “tiệm cận mức không tưởng” kể từ sau thời hoàng kim của “ông vua nhạc pop” Micheal Jackson. Với những ca khúc như Boom Boom Pow, Imma Be hay I Gotta Feeling, nhóm nhạc này có thể khuấy động mọi bữa tiệc và tạo nên một lượng người hâm mộ đông đảo toàn cầu. Khi nhìn thấy các hiệu quả quảng bá mà Black Eyed Peas có thể mang lại, cộng với cả khả năng kinh doanh ấn tượng của Will.I.Am, gần như mọi thương hiệu đều bị hạ gục.

Đánh mất bản chất để thành công

Bản đơn mới đây nhất - Yesterday - của bộ ba rapper Will.I.Am, Taboo và Apl.de.Ap đã chính thức đánh dấu tròn 20 năm chinh chiến của nhóm trên thị trường âm nhạc Mỹ và toàn cầu. Bản đơn này được tạp chí Rolling Stone nhận xét là một ca khúc tri ân mà Black Eyed Peas muốn gửi đến những nhóm nhạc và ca sĩ từng tạo cảm hứng cho nhóm những năm đầu bước chân vào làng nhạc. Tuy nhiên, ca khúc cũng bất ngờ vắng đi gương mặt được xem là “ngôi sao sáng giá” nhất của nhóm là Fergie - người đã góp phần lớn thay đổi toàn bộ diện mạo của Black Eyed Peas.

Bên cạnh sự thành công của bộ tứ này cùng với dòng nhạc pop - rap cũng có những tiếc nuối ít nhiều trong giới hâm mộ âm nhạc tại Mỹ trước một Black Eyed Peas dần mất đi chất rap và sự “nổi loạn xã hội” ban đầu của mình.

Trong một bài viết đăng trên trang bình luận âm nhạc Music.Mic (Mỹ), Black Eyed Peas bị gọi là “bi kịch lớn nhất” của làng âm nhạc nước này. Theo trang mạng này, khác với những ca khúc rap từng chất chứa những thông điệp mạnh mẽ như Where Is The Love?, thể hiện sự bức xúc xã hội trước các cuộc chiến và hệ thống truyền thông “giả dối” của Mỹ, những ca khúc thành công về thương mại với sự xuất hiện của Fergie tuy dễ nghe nhưng mang tính chất thị trường quá nhiều.