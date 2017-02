Suboi hát rap với Obama muốn kết hợp rap cải lương

Trong buổi nói chuyện về nhạc Hip Hop với chủ đề Hip Hop: From Bronx to the World tại Trung tâm Hoa Kỳ (American Center) nhân kỷ niệm Tháng Lịch sử Người da đen (Black History Month) vào tuần qua, Su Boi đã chia sẻ về ấn tượng của mình với Hip Hop. Đầu tiên đó là kênh âm nhạc MTV, “nhưng để đến được với loại hình âm nhạc này tôi cũng phải vượt qua những định kiến từ gia đình, bạn bè, rằng rap không dành cho phụ nữ, con gái phải có chồng, có con, chăm sóc gia đình, ổn định cuộc sống…”, Suboi chia sẻ.



Việt Max, Suboi, hai thành viên nhóm New Fame và cô Kenya James nhân viên lãnh sự quán Hoa Kỳ - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hip Hop được American Center chọn làm chủ đề cho Black History Month bởi xuất phát điểm của loại hình âm nhạc này là tiếng nói của những thanh niên bức xúc khi thấy mình bị tước đoạt quyền công dân. Ngày nay Hip Hop đã trở thành một loại hình nghệ thuật phổ biến trên thế giới. Buổi trò chuyện còn có nghệ sĩ Việt Max, nhóm nhạc New Fame và cô Kenya James, nhân viên tổng lãnh sự quán dẫn dắt buổi trò chuyện.



Chia sẻ với PLO sau buổi trò chuyện. Suboi cũng cho biết mình đang muốn tìm tòi, nghiên cứu về các loại hình âm nhạc dân tộc: Cải lương, quan họ, ca trù… để có thể kết hợp với rap.

Và trong những ngày qua, Suboi cũng truyền cảm hứng cho các bạn trẻ qua mạng thông qua bộ ảnh Silent Fight (Cuộc chiến im lặng). Bộ ảnh nhận được gần 18 ngàn lượt chia sẻ và hơn 225 ngàn lượt like.











Suboi chia sẻ về bộ ảnh trên Facebook rằng: “Sống hết mình với đam mê là điều tuyệt vời nhất của tuổi trẻ nhưng điều đó luôn đồng hành với sự hoang mang, cô đơn, sợ hãi. Su vẫn đang phải trải qua không ít thử thách trên con đường sự nghiệp hiện nay mà vẫn sống thật với trái tim của mình, đó là điều làm Su cảm thấy hạnh phúc. Và Su tin chắc mình không phải là người duy nhất nỗ lực trên con đường đó. Bạn sẽ phải quen với những xì xầm, bàn tán của đám đông. Bạn sẽ “chiến đấu” đơn độc vì đi ngược những điều người thân mong đợi. Lắm lúc sợ hãi, thất bại thảm hại. Có lúc mơ hồ, thấy đam mê của mình như một ẩn số. Bộ ảnh Silent Fight này là sự chia sẻ về đam mê và con đường sống với đam mê, Su muốn dành tặng cho những “Silent Fighters” đang dũng cảm sống vì ước mơ của mình! Hãy kể Su nghe câu chuyện đam mê của bạn! Vì THÍCH là phải NHÍCH!”.



Và hastag #TLPN viết tắt của cụm từ Thích là phải nhích đang làm rộn ràng cộng đồng Facebook.

Suboi hát rap với Tổng thống Obama trong buổi gặp các thủ lĩnh trẻ trong chuyến viếng thăm Việt Nam vào năm 2016 của cựu tổng thống.

Tháng Lịch sử người Mỹ da đen - Black History Month Tháng 2 được xem là Tháng Lịch sử người Mỹ da đen ở Mỹ. Đây là thời gian để ghi nhớ, tuyên dương những con người và sự kiện giúp hình thành lịch sử người Mỹ gốc Phi. Từ sự kiện Tuần lịch sử về người Mỹ da đen được tổ chức lần đầu vào tuần thứ hai của tháng 2-1926, do nhà sử học người Mỹ gốc Phi Carter G. Woodson khởi xướng. Năm 1976 chính phủ Mỹ đã công nhận Tuần lịch sử về người Mỹ da đen trở thành Tháng lịch sử về người Mỹ da đen. Tổng thống Mỹ Gerald Ford đã cổ vũ người Mỹ tôn vinh những thành tích của người Mỹ da đen trong suốt tiến trình lịch sử của nước Mỹ. Lịch sử Mỹ ghi nhận nhiều những đóng góp của người Mỹ gốc Phi đặc biệt trong lĩnh vực âm nhạc: Louis Armstrong được xem là cha đẻ của nhạc Jazz; W.C Handy cha đẻ của nhạc Blues; Thomas A. Dorsey cha đẻ của nhạc Gospel; Ray Charles là cha đẻ của nhạc Soul; James Brown cha đẻ của nhạc Funk… Các nữ nhạc công Mỹ gốc Phi như: Nữ hoàng nhạc Soul - Aretha Franklin; người dẫn chương trình Oprah Winfrey - một người có tầm ảnh hưởng lớn đến dư luận công chúng và là một trong những người Mỹ gốc Phi giàu có nhất của thế kỷ 20. Và quan trọng nhất cựu Tổng thống Barack Obama - một đại diện cho chiến thắng của phong trào dân quyền ở Mỹ.