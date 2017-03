Suboi - hiện tượng lạ trước khi gặp Obama

Sau khi gây dựng được tên tuổi trong nước, Suboi gần như “mất tích” một thời gian. Đó là lúc cô bỏ ngang tất cả để đi du lịch khắp thế giới nhằm mở mang tầm nhìn, đem lại tinh thần mới cho âm nhạc của mình, rồi cùng người yêu Bảo Nguyễn rong ruổi trình diễn hip-hop ở Mỹ.

Loay hoay định vị bản thân

Năm 2010, một ngày bình thường như bao ngày khác, cô gái sinh năm 1990 tên Trang Anh đã ghi điểm son cho làng âm nhạc Việt Nam bằng một album nhạc rap mang tên Walk. Cùng nghệ danh Suboi, cô gái tuổi 20 lúc đó còn đang loay hoay giữa hai dòng chảy âm nhạc đang dần hình thành ở Việt Nam: rap underground hay âm nhạc đại chúng.

Vì sao Suboi và Walk lại nằm vào vị thế loay hoay? Bởi với thành công đại chúng cùng nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà lúc bấy giờ bằng single Xin hãy thứ tha, Suboi lại chọn cho mình con đường thầm lặng hơn. Đó là cô phát hành sản phẩm âm nhạc, để sản phẩm tự tìm chỗ đứng cho mình trong dòng chảy âm nhạc, trong thị hiếu tìm hiểu về nhạc rap của giới trẻ chứ không đẩy mạnh quảng bá sản phẩm như những ca sĩ thị trường khác, mặc dù album đầu tay của cô được tung ra bởi một trong những hãng đĩa đình đám lúc bấy giờ của nhạc sĩ Đức Trí - Music Faces.

Sự loay hoay của Suboi trong việc định hình con đường âm nhạc của mình làm cô mất khá nhiều thời gian để khẳng định bản thân. Tháng 9-2014, Suboi quyết định cho ra mắt album mang tên RUN trên hệ thống iTunes thế giới, chính thức chọn lựa con đường rapper underground, tuy không nhiều ánh đèn sân khấu nhưng là một con đường sẽ dễ tìm thấy và ở lâu hơn trong lòng những người hâm mộ đồng điệu.





Suboi: “Tôi quan niệm cứ làm những gì mình yêu thích và sống với đam mê, tự khắc những thứ khác sẽ tìm đến”.

Tài năng và cá tính bừng sáng

Chính bước đi liều lĩnh cùng album RUN, Suboi đã được khán giả hâm mộ không chỉ trong nước mà cả thế giới ngưỡng mộ và đặt cho mình một tên gọi là rapper nữ số một tại Việt Nam. Tài năng đọc rap cũng như sự pha trộn và sáng tạo nhiều thể loại hip-hop vào trong những tác phẩm của mình đã đưa Suboi đến gần hơn với người yêu nhạc rap thực thụ trên các kênh truyền hình uy tín thế giới như Cho-Ryuha, kênh truyền hình uy tín của Nhật cũng như những trang báo nổi tiếng toàn cầu: The Guardian, The Fader, Dazed and Confused Magazine, MILK Media...

Được sản sinh gần như cùng thời điểm, làng giải trí Việt xuất hiện hai nữ rapper cá tính mạnh mẽ chính là Suboi và Kim JoJo nhưng có lẽ qua giai đoạn “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, chúng ta vẫn còn có một rapper đúng chất Suboi, cô gái trẻ mang trong mình hoài bão rạng danh nhạc rap Việt, trong khi Kim JoJo đã sớm có bước chuyển hướng sự nghiệp trở thành ca sĩ với nghệ danh hoàn toàn mới - Kimmese.

Chịu ảnh hưởng từ những tên tuổi hàng đầu làng hip-hop thế giới như Snoop Doog, Kendrick Lamar, Da Brat và gần đây nhất là Azealia Banks kết hợp cùng cá tính của bản thân, những giai điệu R&B đầy gợi cảm của Alliyah, những âm rock mạnh mẽ của Linkin Park và đặc biệt là phong cách rap đả kích và nhiều thông điệp của Eminem, Suboi đã thấm nhuần và sáng tạo nên những tác phẩm của riêng mình mà tiêu biểu là ca khúc Trò chơi đã từng được cô “phát biểu” trước Tổng thống Barack Obama ngày 24-5 vừa qua: Tình hình, một mình, nhà lầu/ Chình ình, giàu sang như vua chúa/ Giật mình sự tình thiệt ra đen đúa/ Mà đời vậy lại hay It’s been a crazy day/ Khi mà tao nhắm hai đôi mắt/ Xuôi mái chèo, trôi với mây. Đây cũng chính là ca khúc nhạc phim Siêu trộm do chính cô trình bày cũng như tham gia biểu diễn cho vai chính trong phim.

Chỉ sau một đêm, cô gái rapper Việt chọn cho mình con đường underground có lẽ cũng không thể ngờ được việc cả thế giới ngả mũ đón chào cô bước vào showbiz với danh hiệu “Nữ hoàng hip-hop” của Việt Nam. Bởi không chỉ âm nhạc, không chỉ ca khúc Trò chơi, không chỉ là một cá nhân đại diện cho giới trẻ Việt, màn “bắn” rap ngẫu hứng của Suboi dành cho Tổng thống Obama có lẽ sẽ đi vào trí nhớ của âm nhạc Việt khi định kiến về giới tính, về quan niệm trọng nam khinh nữ của người châu Á nằm sẵn trong tiềm thức của tổng thống Mỹ sẽ có một sự thay đổi rất lớn. Vì một lẽ ông đã chạm mặt cô rapper khá nổi loạn nhưng đầy tài năng Suboi trong một ngày đẹp trời tại Việt Nam.