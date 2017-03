Sức hút kỳ lạ từ Justin Timberlake

Sự lộn xộn lộng lẫy và hoàn hảo

Vẫn hợp tác với nhà sản xuất Timbaland, album The 20/20 Experience tập hợp những ca khúc với nhiều thể loại khác nhau từ R & B, pop, La tinh, âm hưởng phương Đông huyền bí và thậm chí cả một chút slow rock. Sự tập hợp này dễ làm cho nhiều người nghĩ album lộn xộn nhưng Timberlake làm cho mọi thứ trở nên hoàn hảo. Tờ USA Today bình luận: “Sự sôi nổi, rung động lan tỏa cũng như giai điệu sự lộng lẫy đầy tính sáng tạo của bản Let The Groove In trong album gợi nhớ đến Michael Jackson và Quincy Jones”.