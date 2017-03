Sức mê hoặc của một ca khúc bóng đá

Cuối tháng 5 vừa qua, khi tín đồ của trái bóng tròn trên khắp hành tinh đang hướng về World Cup 2014 sắp khởi màn thì cũng là lúc ca khúc thổi lửa cho bóng đá - Zinedine Zidane được lan truyền trên Internet. MV Zinedine Zidane được nhóm nhạc không mấy tên tuổi đến từ Úc Vaudeville Smash thực hiện cùng với sự góp giọng của nhà bình luận bóng đá Les Murray.

Vượt trội về ý tưởng và hình ảnh

Les Murray mở đầu ca khúc khi kể về thời điểm tháng 6-1972, một ngôi sao bóng đá chào đời. Lần lượt sau đó những cái tên cầu thủ xuất sắc được nhắc đến như Christiano Ronaldo, Wayne Rooney, Veron, Suarez, Van Basten, Gianluigi Buffon,… nhưng tới đoạn cao trào, điệp khúc lại dành riêng cho huyền thoại bóng đá người Pháp với tinh thần chiến đấu và ý chí trên sân cỏ. Khác biệt với những bài hát chính thức về World Cup, Zinedine Zidane không nói về những chủ đề đao to búa lớn như tình yêu với bóng đá hay sự đoàn kết thế giới, toàn bộ ca khúc chỉ nói về duy nhất trái bóng tròn và người hùng của bóng đá Pháp - Zinedine Zidane. “Chúng tôi lớn lên cùng với sự hâm mộ Zidane, rõ ràng anh ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, chúng tôi không định viết ca khúc này về riêng anh ấy, cơ bản ca khúc này ca ngợi bóng đá” - Marc Lucchesi, ca sĩ trong nhóm, nói.





Một nhạc phẩm đặc sệt về bóng đá và được thể hiện theo phong cách náo nhiệt, thú vị, Zinedine Zidane đã đạt 470.000 lượt xem sau một tuần ra mắt.

Hình ảnh của clip nhạc cũng khá đơn giản và mang tính giải trí cao. Một nhóm cầu thủ trẻ đeo mặt nạ Zinedine Zidane lẻn vào một siêu thị và chơi bóng. Màn trình diễn với trái bóng tròn đã hâm nóng bầu không khí tại đây. Cao trào của ca khúc là trường đoạn tái hiện cú húc đầu của Zinedine Zidane với một bảo vệ siêu thị đang cáu gắt. Ý tưởng về việc mời bình luận viên Les Murray cũng giúp làm nên nét thú vị. Les Murray từng là ca sĩ trong một ban nhạc chuyên hát lại các ca khúc vào đầu thập niên 1970 trước khi trở thành bình luận viên được vinh danh Football Hall of Fame của Liên đoàn Bóng đá Úc. Nhà bình luận 68 tuổi chia sẻ: “Vaudeville Smash tìm đến tôi và nói rằng tôi sẽ phải nói rất nhiều cái tên. Nhưng khi đến phòng thu, tôi nhận ra mình phải đọc tên theo nhịp điệu trong khoảng thời gian nhất định. Họ đào tạo tôi và thật may mắn tôi cũng từng là nhạc sĩ chuyên nghiệp nên cũng có biết một chút. Tôi từng chơi trong một ban nhạc nhưng chưa bao giờ có một bản nổi trội, vì thế đây là cơ hội lớn với tôi”.

Khiến cả thế giới mê mệt

Nhanh chóng được chú ý trên YouTube với lượt xem hiện tại lên đến gần 1 triệu, Zinedine Zidane còn nhận được sự ưu ái của truyền thông thế giới. Các đài BBC, báo thể thao hằng ngày của châu Âu như L’Equipe và Marca, các đài truyền hình ESPN, Fox Sports từ Tây Ban Nha cho tới Brazil đều giới thiệu bài hát này như một hiện tượng cho lễ hội bóng tròn năm nay và thậm chí được hâm mộ hơn cả ca khúc chính thức We Are One (Ole Ola) vốn không được lòng giới chuyên môn. Ca khúc còn xuất hiện trên các tờ báo về văn hóa, âm nhạc danh tiếng như Billboard, The Independent và The Wire và lọt tốp những bài hát về World Cup được yêu thích nhất.

Về phía khán giả, Zinedine Zidane khiến họ thích thú với danh sách cầu thủ xuất sắc của bóng đá thế giới, loạt tên được nhắc đến với vần điệu nhịp nhàng như một bài thơ hội ngộ đầy những cái tên anh tài trong đó. Nhưng đáng nói hơn cả, Zinedine Zidane giúp người hâm mộ của môn thể thao vua nhớ lại trận chung kết giữa Ý và Pháp ở World Cup 2006, nơi cú húc đầu của Zinedine Zidane được tạo nên tại đây. “Bài hát khiến tôi nhớ lại World Cup năm đó và tinh thần thể thao mà nó đem lại, đó mới là linh hồn của bóng đá” - một khán giả cho biết.

Thành công của Zinedine Zidane giúp Vaudeville Smash thu hồi được số tiền 20.000 USD bỏ ra thực hiện clip nhạc và thu âm, cùng với đó là lợi nhuận từ doanh thu trên YouTube và iTunes. Ca khúc còn được một công ty ở Bỉ ký hợp đồng phát hành chính thức ở châu Âu, hứa hẹn sẽ hâm nóng hơn những ngày World Cup còn lại.

THÚY HOA