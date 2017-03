Susan Boyle lập kỷ lục bảng xếp hạng tại Mỹ

Susan Boyle với album đầu tay tại quê nhà Scotland - Ảnh: AP

Công ty thống kê âm nhạc tại Mỹ Neilsen SoundScan cho biết, I Dreamed A Dream đã bán được tới 701.000 đĩa ngay trong tuần đầu tiên ra mắt tại thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới này. Đây được xác định là một kỷ lục mới tại Mỹ đối với tác phẩm đầu tay của một nữ ca sĩ. Kỷ lục này đối với nam thuộc về Snoop Dogg với đĩa Doggystyle bán được 803.000 bản trong tuần đầu tiên phát hành năm 1993.

Đứng thứ hai bảng xếp hạng album tại Mỹ tuần qua là giọng tenor người Ý Andrea Bocelli với album My Christmas (tiêu thụ 218.000 bản). Xếp thứ ba là một giọng ca xuất thân từ chương trình American Idol Adam Lambert, với album đầu tay For Your Entertainment (198.000 bản). Album mang tên Rated R của ca sĩ Rihanna đứng thứ tư (181.000 bản).

Trước đó hôm chủ nhật, I Dreamed A Dream của Susan Boyle cũng trở thành album đầu tay của một nữ ca sĩ có tốc độ bán chạy nhất trong lịch sử bảng xếp hạng Anh, với 410.000 bản được tiêu thụ chỉ trong tuần đầu tiên. Hiện tác phẩm này cũng đang thống trị bảng xếp hạng ở nhiều nước khác như Australia và Ireland.

Nữ ca sĩ 48 tuổi người Scotland Susan Boyle vụt sáng thành sao sau cuộc thi tài năng âm nhạc Britain’s Got Talent đầu năm nay. Mặc dù giọng ca đặc biệt này không giành được giải nhất như kỳ vọng, clip ca khúc dự thi của cô đã trở thành một hiện tượng trên Internet và được hơn 300 triệu lượt người xem trên khắp thế giới.

Theo HỒNG QUANG (TTO, BBC, Reuters)