Susan Boyle nhận đề cử giải thưởng âm nhạc Canada

Ca sĩ Susan Boyle - Ảnh: AP

Trước đó, album đầu tay của Susan Boyle là I Dreamed a Dream đã liên tiếp lập kỷ lục các bảng xếp hạng tại Anh và Mỹ. Album này cũng trở thành đĩa bán chạy nhất tại Canada trong năm ngoái dù chỉ mới ra mắt từ tháng 11. I Dreamed a Dream sẽ cạnh tranh hạng mục album quốc tế xuất sắc nhất cùng với The E.N.D của Black Eyed Peas, Circus của Britney Spears, Only by the Nigh của Kings of Leon và Fearless của Taylor Swift.

Một giọng ca khác cũng đang ăn khách tại Anh là Michael Buble dẫn đầu đề cử giải Juno của Canada với 6 hạng mục, trong đó có album và single xuất sắc nhất đều cùng với tác phẩm Crazy Love. Xếp tiếp theo về số lượng đề cử giải Juno năm nay là nhóm rock Billy Talent, ca sĩ hip-hop Drake và ca sĩ Johnny Reid đều nhận 4 đề cử. Lễ công bố và trao giải Juno sẽ diễn ra vào ngày 18-4 tới.

Susan Boyle, 48 tuổi, vụt sáng thành sao sau cuộc thi tài năng âm nhạc Britain’s Got Talent đầu năm 2009. Mặc dù giọng ca đặc biệt này không giành được giải nhất như kỳ vọng, clip ca khúc dự thi I Dreamed a Dream của cô đã trở thành một hiện tượng trên Internet và được hơn 300 triệu lượt người xem trên khắp thế giới, đồng thời biến Susan Boyle từ một phụ nữ vô danh sống ở thị trấn nhỏ trở thành ngôi sao thực sự.

Theo HỒNG QUANG (TTO,Hollywood Reporter)