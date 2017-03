Susan Boyle tiếp tục giấc mơ qua album đầu tay

Susan Boyle - một “hiện tượng Internet” - nhanh chóng trở thành đề tài nóng bỏng cho giới truyền thông.

Bìa album I dreamed a dream của Susan Boyle - Ảnh: Reuters

Album đầu tay I dreamed a dream của Susan Boyle đã ra mắt và sẽ là câu trả lời cho những hoài nghi trên. Quay ngược thời gian về đầu năm nay, cái tên Susan Boyle vẫn còn vô danh với nhiều người. Nhưng trong thời điểm cuối năm tấp nập cho mùa Giáng sinh này, album I dreamed a dream của cô đã đi vào lịch sử của trang Amazon với nhiều lượt đặt mua nhất.

I dreamed a dream là kết quả nỗ lực thật sự của Boyle. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn nhận ra trong sự mộc mạc của giọng hát của cô vẫn có một chút căng thẳng. Có ‎ý kiến cho rằng album này thật sự là một mớ hỗn độn với nhiều thể loại khác nhau. Nhưng sự kết hợp nhiều phong cách: từ những bản tình ca cháy bỏng, những bài ca trong nhà thờ, nhạc pop cổ điển… chắc chắn làm hài lòng nhiều đối tượng khán giả.

Giọng hát cao vút của cô vẫn như hồi còn tranh tài ở Britain’s Got Talent. Mặc dù thỉnh thoảng Boyle chưa đạt đủ cao độ của bài hát, nhưng chắc chắn Katherine Jenkins - một trong những giọng nữ cao xuất sắc của Anh - sẽ không phải lo lắng về “bà già ngoại đạo” này. Giọng hát của Boyle vẫn đẹp và mềm mại, thoải mái và đầy thuyết phục, tỏa sáng và ngọt ngào như những gì Boyle vốn có.

Tuy nhiên, có một vài bài hát do nhà sản xuất lựa chọn cho Boyle dường như không thích hợp với cô. Như bài hát Daydream believer, The end of the world và bài hát quen thuộc Wild horse của ban nhạc Rolling Stones với tiết tấu chậm không cần thiết đã làm bài hát trở nên mất ‎ý nghĩa như nhà sản xuất kỳ vọng.

Hơn nữa, Daydream believer thể hiện khí chất sống trọn vẹn từng ngày hè sôi nổi của tuổi trẻ lại càng không phù hợp với một bà cô trung niên độc thân. Còn với Wild horse hay You’ll see (đã được Madonna thể hiện) thì Boyle chưa đủ sự chín muồi cảm xúc để diễn tả tâm trạng của một trái tim tan vỡ.

Dẫu vậy, những giai điệu theo phong cách cổ điển như I dreamed a dream hay Les Miserables - từng làm nên tên tuổi Susan Boyle, sẽ vẫn là những ca khúc đáng nghe nhất của cô trong album này. Bài hát vượt trội nhất chính là Cry me a river - một trong những bài hát yêu thích của Boyle.

Cô hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc bản thân khi thể hiện bài hát này một cách thoải mái, để khoe chất giọng với những âm khỏe, trẻ trung hơn so với tuổi của mình. Có thể tưởng tượng ra từ bên ngoài phòng thu, nhà sản xuất kiêm vị giám khảo cay nghiệt Simon Cowell đã phải liên tục gật đầu tỏ ý hài lòng ra sao.‎

Những người hâm mộ Susan Boyle chắc chắn sẽ đi mua album của cô nhưng không có gì bảo đảm phần còn lại của thế giới thì sẽ như thế. Và điều đó có hề gì khi chỉ riêng lực lượng người hâm mộ Boyle đã đủ bảo đảm thành công về doanh số cho album đầu tiên của cô rồi. Đó chính vì sức hấp dẫn của riêng Boyle: cô tỏa sáng vì sự thô sơ, giản dị của mình.

Năm tới, Susan Boyle sẽ phát hành một album Giáng sinh, lịch diễn của cô sẽ phủ kín các khán phòng trên toàn thế giới. Không phải vì cô là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất, mà vì Susan Boyle chính là câu chuyện cổ tích để người hâm mộ đặt niềm tin cho những giấc mơ sẽ thành hiện thực của mình.

Theo CẢNH TOÀN (TTO, CNN)