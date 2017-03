Susan Boyle từ chối lời mời của tổng thống Mỹ

Người phụ nữ 47 tuổi độc thân thừa nhận rằng, cô rất sợ khi phải gặp tổng thống Mỹ Barack Obama nên đã quyết định từ chối lời mời dùng bữa của ông. Được biết, tổng thống Obama là một trong những fan cuồng nhiệt của “giọng ca thiên thần nước Anh” Susan Boyle.

Theo nguồn tin từ News of the World, Susan Boyle đã rất sốc và kinh ngạc khi nhận được lời mời của tổng thống Barack Obama nhưng Susan cho rằng, bây giờ còn quá sớm để cô có thể dự những bữa tiệc như vậy nên quyết định từ chối. Susan tiết lộ, tổng thống Obama đã rất xúc động khi xem đoạn clip giới thiệu phần biểu diễn của cô trong chương trình Britain's Got Talent và thực sự thích giọng ca của cô.

Ngoài lời mời dùng bữa với tổng thống Mỹ, Susan còn nhận được vô số lời mời phỏng vấn và tham gia chương trình truyền hình của Mỹ. Đặc biệt, gần đây nhất, Susan đã được bà hoàng talkshow của Mỹ Oprah Winfrey đề nghị làm khách mời trong một chương trình của cô. Theo kế hoạch, Susan Boyle sẽ xuất hiện tại chương trình talkshow của Oprah Winfrey vào ngày hôm nay 11/5 trong chương trình có tên là The World’s Got Talent (tạm dịch là Tài năng của thế giới).

Người phụ nữ độc thân 47 tuổi này từng thổ lộ với báo giới rằng, ước mơ lớn nhất của cô không phải trở thành một nhân vật nổi tiếng tại Hollywood mà là có cơ hội biểu diễn cho nữ hoàng Anh. “Đó là ước nguyện của mẹ tôi và nếu tôi có thể thực hiện được, chắc hẳn bà sẽ rất hạnh phúc”, Susan từng thổ lộ.

Một người bạn của Susan Boyle chia sẻ với báo giới, “giọng ca thiên thần Anh quốc” vẫn còn rụt rè chưa dám nhận lời dùng bữa với tổng thống Mỹ nhưng cô rất mong một ngày nào đó được biểu diễn cho ông xem. “Susan rất quý mến tổng thống Obama và tin rằng, ông là một vị tổng thống tuyệt vời”, người này cho biết.