Suzanne Collins soán ngôi J. K. Rowling

Mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook vừa tiết lộ danh sách top ten các bộ phim, bài hát, chương trình truyền hình, nhân vật công chúng và các chủ đề được quan tâm và thảo luận nhiều nhất trong năm 2012. Trong đó tác phẩm The Hunger games của Suzanne Collins được thành viên Facebook chia sẻ, thích và bình luận nhiều nhất trong năm nay, ở cả hai thể loại phim và sách. Collins mới đây còn được tạp chí Time bình chọn là một trong số những phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2012.

Nổi như cồn từ sách đến phim

Chỉ trong nửa đêm về sáng ngày mở màn, bộ phim The Hunger games đã thu về gần 20 triệu USD tiền vé tại Bắc Mỹ vào tháng 3 năm nay.

The Hunger games là bộ tiểu thuyết giả tưởng dành cho thanh thiếu niên. Câu chuyện được thuật lại theo lời kể của nhân vật chính - cô gái Katniss Everdeen 16 tuổi - đang sống trong một thế giới tương lai ở quốc gia Panem, vốn là Bắc Mỹ trước đây sau một trận đại họa. Katniss Everdeen thay em gái tham gia The Hunger games, là một cuộc thi hằng năm được chiếu trên truyền hình toàn quốc. Các thí sinh buộc phải tàn sát lẫn nhau theo kiểu đấu trường La Mã để giành chiến thắng.

Phát hành lần đầu tiên vào năm 2008, The Hunger games bán được 200.000 bản - gấp bốn lần so với dự kiến. Đến nay, bộ truyện đã bán trên 26 triệu bản trên mọi hình thức, được dịch ra 26 thứ tiếng và phát hành tại 38 quốc gia. The Hunger games cũng được tờ The New York Times bình chọn là một trong số những cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất mọi thời đại.

Vào tháng 8-2012, trang web chuyên về mua bán trực tuyến Amazon.com thông báo The Hunger games đã chính thức thay thế Harry Potter ở ngôi vị series tiểu thuyết ăn khách nhất mặc dù truyện của J. K. Rowling có tới bảy tập trong khi The Hunger games chỉ có ba tập.

Thành công của The Hunger games càng rực rỡ hơn vào năm 2012 khi được chuyển thể thành phim do chính tác giả viết kịch bản và đồng sản xuất. Dù được dự đoán chắc chắn bộ phim sẽ ăn khách nhưng doanh thu phòng vé của nó thật sự ngoài mong đợi của nhà sản xuất. Đến nay, tổng doanh thu toàn cầu của The Hunger games gần 700 triệu USD, hơn hẳn bộ phim đình đám Chạng vạng. Đây được xem là một kỳ tích vì trước đây chỉ có những phim phần tiếp theo nhờ danh tiếng của phần phim trước mới có được doanh thu phòng vé “khủng khiếp” như vậy.

Không chỉ thành công về mặt thương mại, The Hunger games còn nhận được những đánh giá tích cực từ các nhà phê bình. Trong bài phê bình cho tạp chí Entertainment Weekly, nhà văn Stephen King nhận xét đây là một câu chuyện “gây nghiện”. Nhà phê bình Elizabeth Bird của tờ School Library Journal cho rằng đây là câu chuyện “lý thú, thấm thía, sâu sắc và làm ngộp thở trong từng diễn biến”. Ngay cả Stephenie Meyer, tác giả của bộ truyện Chạng vạng, cũng đã viết trên website cá nhân của mình: “Tôi đã bị quyển sách này ám ảnh... The Hunger Games thật đáng kinh ngạc!”.

Thành công ngoạn mục trên đã đưa tên tuổi Suzanne Collins thành nữ tác giả quyền lực nhất thế giới hiện nay.

Thiết lập xu hướng nữ anh hùng cho Hollywood

Trong một cuộc phỏng vấn, Suzanne Collins cho biết sách của bà “đề cập tới các vấn đề như nghèo đói cùng cực, nạn đói, áp bức và những ảnh hưởng của chiến tranh, cũng như nhiều vấn đề xã hội khác”. Đây cũng có thể lý giải cho sự thành công của The Hunger games, một câu chuyện giả tưởng mang đậm tính giải trí nhưng dựa trên những yếu tố rất thực tế và gần gũi với con người.

Nói về thành công của bộ phim chuyển thể từ truyện, đạo diễn Gary Ross cho rằng: “Thành công của phim The Hunger games có lẽ ở nội dung thể hiện sức mạnh nữ quyền thông qua hình ảnh cô gái 16 tuổi Katniss (Jennifer Lawrence đóng)”. Điều này giải thích vì sao có tới 61% người xem phim là phụ nữ. Đối với Hollywood luôn tạo ra những nam anh hùng thì đây là một xu hướng mới và thỏa mãn được phần nào giấc mơ của những phụ nữ trẻ hiện đại. Ngoài ra, việc chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cũng là một yếu tố đảm bảo cho bộ phim thành công. Không có gì phải nghi ngờ việc những người thích cuốn sách đều sẽ đi xem phim.

2013 vẫn sẽ là năm của Suzanne Collins Suzanne Collins (ảnh) sẽ tiếp tục là gương mặt tác gia quyền lực trong năm 2013 với các tác phẩm mới dự kiến sẽ lại gây sốt: - Phần tiếp theo của bộ phim The Hunger games - Catching fire sẽ ra mắt với sự đầu tư hoành tráng hơn. Trang web http://www.examiner.com đánh giá đây là bộ phim đáng trông chờ nhất năm 2013. - Bản sách The Hunger games - Catching fire bìa mềm, giá rẻ sẽ phát hành vào ngày 4-6-2013. Đồng thời, Suzanne Collins cũng sẽ phát hành lại trọn bộ truyện The Underland chronicles cũng rất ăn khách trước đó của mình. - Ra mắt cuốn sách mới Year of the Junglem. Mặc dù tới tháng 9 năm sau mới phát hành nhưng hiện tại cuốn sách đang được độc giả lẫn giới phê bình trông chờ. Đặc biệt, cuốn sách lấy cảm hứng từ những kỷ niệm khi Suzanne Collins chờ người cha của bà tham gia chiến tranh tại Việt Nam trở về. *** Bộ tiểu thuyết The Hunger games của Suzanne Collins gồm ba quyển là The Hunger games, Catching fire và Mockingjay. Tại Việt Nam, NXB Văn học đã cho phát hành quyển 1 dưới tên Đấu trường sinh tử.

NGUYỄN THU HẰNG