Tạ Thùy Chi trở về với Ta đã ở đó

Chương trình đánh dấu sự hợp tác lần thứ hai giữa biên đạo múa, diễn viên múa Ngọc Anh và Thùy Chi (trước đây họ từng hợp tác trong chương trình múa đương đại Mộc của biên đạo múa Nguyễn Tấn Lộc).

Sự kết hợp của Ngọc Anh và Thùy Chi sẽ tạo nên những tác phẩm múa đặc biệt bởi cả hai đều có hơn 15 năm gắn bó với múa.

Nếu Ngọc Anh được học ở trong nền nghệ thuật múa châu Âu thì Thùy Chi lại học trong môi trường Trung Quốc. Chính sự khác biệt văn hóa này sẽ đem đến những khác biệt trong tác phẩm múa của hai nghệ sĩ.

Chương trình gồm hai tiết mục: Không giới hạn do Ngọc Anh biên đạo và biểu diễn cùng các nghệ sĩ Tố Như, Chúc Quỳnh, Ngọc Khải và Chúng ta đã ở đó do Ngọc Anh - Thùy Chi biên đạo và biểu diễn. Phần âm nhạc của chương trình do nhạc sĩ Quốc Trung phụ trách.

Ta đã ở đó diễn ra vào ngày 25 và 26-10 tại Nhà hát TP.HCM.

Q.TRANG