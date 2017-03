Tác giả ca khúc "Vàm Cỏ Đông" bị "bỏ quên" 8 năm?

Ca khúc "Vàm Cỏ Đông" của tác giả Trương Quang Lục là một trong số ít tác phẩm nghệ thuật sáng tác về Long An được cả nước biết đến. Từ năm 2000, UBND tỉnh Long An tổ chức Giải thưởng văn học nghệ thuật (VHNT) Nguyễn Thông, xét trao 4 năm 1 lần cho những tác giả có tác phẩm hay về Long An.



Hai nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và Trương Quang Lục (thứ nhất và nhì, từ trái sang) nhận Giải VHNT Nguyễn Thông. Ảnh: K.Q. Thế nhưng, qua 2 lần trao giải cho 66 tác giả mà vẫn chưa có tên nhạc sĩ sáng tác ca khúc "Vàm Cỏ Đông". Giải thưởng VHNT Nguyễn Thông (tên danh nhân văn hóa quê hương Long An) được thành lập năm 2000 và xét trao lần đầu tiên vào năm 2001. Có 36 tác giả được trao giải lần thứ nhất. Nhiều người lấy làm lạ khi lần trao giải đó không có tên tác giả ca khúc "Vàm Cỏ Đông". Giải thưởng lần II năm 2005 được xét trao cho 30 tác giả, nhưng cũng không có tên tác giả Trương Quang Lục. Giải thích về chuyện này, nhạc sĩ Lê Phương - Chi hội trưởng Chi hội Âm nhạc, Hội VHNT Long An - cho rằng, ca khúc "Vàm Cỏ Đông" có ca từ là bài thơ cùng tên của nhà thơ Hoài Vũ (tác giả ngoài tỉnh Long An). Vì vậy, Hoài Vũ phải được vinh danh trước (đã nhận Giải thưởng Nguyễn Thông lần I). Thế nhưng, những người có trách nhiệm ở Hội VHNT Long An đã không giải thích được vì sao Trương Quang Lục cũng không có tên ở Giải Nguyễn Thông lần thứ II, cũng như vì sao tác giả Huyền Nhung (tác giả bài ca cổ "Dòng sông quê em" viết dựa vào ca khúc "Vàm Cỏ Đông" của Trương Quang Lục) lại được nhận Giải Nguyễn Thông ngay lần thứI? Nhạc sĩ Trịnh Hùng - nguyên Chủ tịch Hội VHNT Long An trong thời gian xét giải lần I và II - cho rằng, đó là sai sót của Ban tổ chức đã "để quên" một tác giả có công rất lớn đối với quê hương Long An. Không phải "để quên" 1 lần, mà đến 2 lần trao giải, kéo dài suốt 8 năm! Dù muộn, nhưng rồi tác giả ca khúc "Vàm Cỏ Đông" cũng đã được nhận Giải thưởng Nguyễn Thông lần thứ III (kèm 10 triệu đồng) vào ngày 7.12.2009. Cùng nhận giải lần này còn có nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu với bài hát nổi tiếng "Anh ở đầu sông em cuối sông" viết về Long An (cũng dựa vào bài thơ cùng tên của nhà thơ Hoài Vũ). Khi được hỏi cảm nghĩ về việc được trao giải quá muộn, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu cho rằng: "Không quan trọng việc sớm hay muộn, giá trị của tác phẩm nghệ thuật là lâu dài, để lại cho muôn đời. Nếu bài hát thật sự hay thì trước sau gì cũng được nhìn nhận". Còn nhạc sĩ Trương Quang Lục thì khiêm tốn nói: "Tôi nghĩ rằng chắc những lần trao giải trước có những nhạc phẩm tốt và nổi tiếng hơn bài "Vàm Cỏ Đông" nên đến lần thứ III này tôi mới được trao giải". Các ông đã không phiền trách gì về sự muộn màng nói trên, nhưng rõ ràng là thật đáng tiếc khi hai nhạc sĩ có công làm cho cả nước hiểu biết và yêu thương Long An, đến bây giờ mới được vinh danh! Theo Kỳ Quan (Lao động)