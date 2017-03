Tác giả Gangnam Style lập kỷ lục Guiness

Nghệ sĩ Hàn Quốc Psy khoe kỷ lục Guiness cho bài hát Gangnam Style được yêu thích nhất trên toàn cầu. Ảnh: BBC

Psy, tên thật là Park Jae-sang, đang có chuyến thăm châu Âu, nhận được chứng nhận của Guiness tại trường quay số 1 của BBC ở London cuối tuần trước.

"Tôi rất vinh dự. Đây là lần đầu tiên tôi được cấp một giấy chứng nhận. Tôi chưa từng giành được tấm bằng nào hồi đi học", BBC dẫn lời tác giả Gangnam Style nói.

Giám đốc tổ chức Kỷ lục Quốc tế Guiness Craig Glenday nói bài hát của Psy rất xứng đáng được công nhận. "Chúng tôi hân hạnh được trao chứng nhận chính thức của mình cho một hiện tượng toàn cầu. Gangnam Style là một bài hát vui và có tính 'truyền nhiễm', mang lại nụ cười cho 1/10 dân số thế giới", Glenday nói.

Psy cho biết mình được yêu cầu nhảy lại điệu nhảy trong Gangnam Style không biết bao nhiêu lần, trong đó đáng nhớ nhất là lần dạy nhảy cho Justin Bieber và Britney Spear. Ngoài ra, Psy tự hào rằng tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và tổng thống Mỹ Barack Obama cũng biết nhảy điệu nhảy của anh.

Gangnam Style được đăng tải ngày 15/7, hiện tại nhận được gần 5 triệu lượt người yêu thích (liked) và đứng đầu các bảng xếp hạng ca khúc ở 28 nước. Ca khúc được số người yêu thích thứ nhì là "Party Rock Anthem" của LMFAO chỉ có 1,5 triệu lượt yêu thích. Còn ca khúc "Baby" của Justin Bieber phát hành năm 2010 có 1,3 triệu và bài hát nổi tiếng "Rolling in the Deep" của nữ ca sĩ đạt giải Grammy Adele có 1,2 triệu người like.

Theo Vũ Hà (VNE)