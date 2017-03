Tác giả Harry Potter bị kiện

Ngày 17-2, luật sư đại diện cho gia đình nhà văn quá cố Adrian Jacobs đã khởi kiện JK Rowling, nhà xuất bản Bloomsbury Publishing PLC vì cho rằng nhiều phần của tập Harry Potter And The Goblet of Fire (Harry Potter và chiếc cốc lửa) được chép từ một trong những cuốn sách của Adrian Jacobs mang tên The Adventures of Willy the Wizard No 1: Livid Land được viết năm 1987.

Ngày 18-2, JK Rowling đã lên tiếng cho rằng lời cáo buộc trên thật là “ngu xuẩn” và “vô căn cứ” vì bà chưa từng nghe đến cái tên Adrian Jacobs cũng như chưa bao giờ đọc bất cứ tác phẩm nào của ông. Max Markson, đại diện cho quyền lợi của nhà văn Adrian Jacobs cho rằng vụ kiện này đáng giá tới cả tỉ đôla và mọi việc sẽ được giải quyết ở tòa án. (Theo BBC, Reuters)