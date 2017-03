Tác giả truyện tranh nổi tiếng Stan Lee nhận "sao"

Stan Lee rạng rỡ trong ngày được nhận ngôi sao vinh danh thứ 2.428. (Nguồn: Internet)



Theo Văn Hưng (Vietnam+)



Lee chính là "cha đẻ" của nhiều bộ truyện gây sốt như "Spider Man," "The Incredible Hulk," "X-Men," cũng như những tác phẩm tên tuổi khác của nhà xuất bản Marvel Comics.Hiện ông chính là chủ tịch danh dự của tập đoàn chuyên phát hành truyện tranh này.Stan Lee đã được nhận ngôi sao thứ 2.428 trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, trong một buổi lễ kỷ niệm được tổ chức ngay trước tòa nhà Live Nation. Ngày hôm đó là tròn một tuần sau khi ông tổ chức buổi tiệc mừng sinh nhật lần thứ 88 của mình.Trong lịch sử, chưa có tác giả truyện tranh nào đạt được tầm cỡ như Lee. Sau khi sáng lập ra ra công ty truyền thông POW! (Purveyors of Wonder) Entertainment, ông đã tạo ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới ngành truyện tranh của thế giới, với 90% các nhân vật và tác phẩm của Marvel Comics là do bàn tay ông tạo ra.Truyện tranh của Stan Lee đã bán được hơn 2 tỷ bản ở 75 nước trên toàn thế giới, với 25 ngôn ngữ khác nhau. Những nhân vật của ông đã được dựng thành 24 bộ phim hoạt hình và phim chiếu rạp.Năm 1972, Lee trở thành ông chủ của Marvel Comics, và 5 năm sau ông cho ra đời tác phẩm "Spider Man." Bộ truyện tranh này được coi là tác phẩm thành công nhất của ông, cũng như đạt được danh hiệu bộ truyện tranh có sức sống lâu bền nhất trong lịch sử, khi liên tục được tái bản và luôn thu hút sự chú ý của độc giả.Hiện Stan Lee vẫn đang miệt mài phát triển những nhân vật mới, các bộ truyện tranh cùng những dự án phim ảnh, chương trình truyền hình mới cho POW! Entertainment./.