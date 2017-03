Tác phẩm trước 1975 ở miền Nam: Không cấm xuất bản, nhưng phải lựa chọn

“Hoạt động xuất bản, in, phát hành sách Việt Nam góp phần nâng cao dân trí, đổi mới và xây dựng đất nước” được tổ chức hôm qua (29.5) tại Hà Nội.

Trả lời câu hỏi về tình trạng có nhiều ấn phẩm “vô bổ” đang tồn tại trên thị trường, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn khẳng định: “Sách là sản phẩm chính của nhà xuất bản (NXB) do vậy giám đốc, tổng biên tập NXB là người chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung sách”. Ông Doãn cũng cho biết thêm, về vấn đề này, cơ quan quản lý nhà nước đã có chỉ đạo cụ thể đến từng NXB trong việc xây dựng kế hoạch xuất bản phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của NXB nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động xuất bản, hạn chế tối đa xuất bản các loại sách có nội dung không phù hợp với thị hiếu người đọc.

Trước thắc mắc về tình trạng nhiều cuốn sách mới xuất bản nhưng ngay tại Hà Nội, sách được bán với giá giảm đến 40%, thậm chí lên đến 70-80%, Thứ trưởng thừa nhận tình trạng này là có thật, và cho biết những cuốn sách trên gồm các loại: sách xuất bản hợp pháp, có giấy phép của NXB song đối tác liên kết xuất bản định giá bán lẻ cao để tăng chiết khấu nhằm thu hút khách hàng, hoặc sách in số lượng lớn, sách có khả năng khó bán, dễ bị ế đọng cần phải thu hồi vốn; sách in bằng giấy rẻ tiền, chất lượng thấp và có cả sách lậu, sách in nối bản, vi phạm bản quyền...

“Thị trường xuất bản phẩm hiện nay diễn biến khá phức tạp, đặc biệt là ở thành phố Hà Nội, tình trạng tăng cao chiết khấu, giảm giá sách một cách bất hợp lý, phá giá thị trường đã như bệnh dịch lan tràn sang địa phương khác, dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh, tiếp tay cho in lậu, in nối bản gia tăng, tác động xấu đến thị trường xuất bản phẩm, ảnh hưởng đến quyền lợi của các cơ sở, tổ chức, cá nhân kinh doanh đúng pháp luật và người tiêu dùng”, ông Doãn nói. Để hạn chế tình trạng trên, các cơ quan chức năng đã có nhiếu cố gắng phối hợp kiểm tra, xử lý các vi phạm, song cần phải có thời gian và các biện pháp đồng bộ, đặc biệt là cần nâng cao chế tài xử phạt các hành vi in lậu, in nối bản xuất bản phẩm, Thứ trưởng Doãn cho biết.

Đánh giá về tình hình xuất bản sách trên mạng, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn khẳng định việc xuất bản sách trên mạng đem lại nhiều tiện ích, hiệu quả cao nhưng cũng có những tồn tại cần được quan tâm giải quyết như vi phạm bản quyền, một số cuốn sách phản động, đồi trụy, độc hại... gây bức xúc cho bạn đọc và ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của chủ sở hữu tác phẩm, các NXB.

Về việc xử lý vi phạm bản quyền xuất bản sách trên mạng, ông Doãn cho rằng vấn đề này còn gặp nhiều khó khăn vì đây là hình thức xuất bản mới ở nước ta nên các quy định của pháp luật chưa được đầy đủ, ý thức, trách nhiệm của chủ sở hữu các web, người sử dụng chưa cao; mặt khác lập và đưa vào hoạt động trang web quá dễ dàng, nhiều trang web hoạt động mà không hề đăng ký, khai báo nên cơ quan chức năng không thể xác định được đối tượng vi phạm.

Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn dẫn lại vụ việc một số trang web đưa nhiều cuốn sách, đĩa nhạc, đĩa hướng dẫn học ngoại ngữ, tin học... của các NXB đã mua bản quyền lên mạng (trong đó có nhiều cuốn sách của các NXB Kim đồng, Trẻ, Thanh Niên đã mua bản quyền của nước ngoài bị sao chụp toàn bộ và tung lên mạng). Cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý các trang web vi phạm bản quyền như songhuong.com.vn, sara.com.vn... “Trong thời gian tới Bộ TT-TT sẽ tăng cường quản lý chặt chẽ hơn nữa việc xuất bản trên mạng, với các biện pháp đồng bộ”, ông Doãn nói.

Trả lời câu hỏi về việc tái bản, xuất bản những tác phẩm trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam không do Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cho phép, ông Doãn cho biết, đối với những tác phẩm thuộc loại này, pháp luật Việt Nam (bao gồm cả Luật Xuất bản) không cấm xuất bản. Tuy nhiên, khi khai thác các tác phẩm này để giới thiệu đến bạn đọc phải lựa chọn những tác phẩm phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước. Khi công bố các tác phẩm trên phải tuân theo các quy định của Luật Xuất bản.