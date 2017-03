Tái bản cuốn sách về Fidel

“Tôi thật sự thích thú và vinh dự khi được mời viết lời giới thiệu cho cuốn sách cuốn hút này... Đối với nhân dân Việt Nam tên tuổi của Fidel Castro luôn chiếm một vị trí quan trọng và có nhiều ý nghĩa, giá trị tinh thần. Câu nói chí tình, chí nghĩa của Fidel trong những năm tháng khó khăn nhất của cuộc chiến chống Mỹ: Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình! còn vang vọng mãi trong tâm trí của nhân dân Việt Nam... Thật xúc động khi chúng ta biết chuyện trong lúc khó khăn vì giúp Việt Nam xây dựng một bệnh viện mà Cuba lúc đó đã hoãn lại kế hoạch xây dựng bệnh viện ở Cuba...”.

Ngày 1-1-2010, cuốn sách do Đại tướng Mai Chí Thọ viết lời giới thiệu được NXB Trẻ và First News tái bản nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày cách mạng Cuba thành công (1-1-1959 - 2010). Cuốn sách là những trang tư liệu quý về Fidel Castro, người vượt qua hơn 700 lần ám sát do CIA thực hiện.

Chỉ có một điều khác biệt trong lần tái bản này so với bản in năm 2004, đó là nhân vật chính trong sách: Fidel Castro đã không còn làm Chủ tịch Cuba nữa và người viết lời giới thiệu là Đại tướng Mai Chí Thọ đã về cõi vĩnh hằng. Tuy nhiên, những giá trị trong cuốn sách để lại cho người đọc thì mãi tồn tại.

