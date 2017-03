Tài đóng giả thần sầu của Meryl Streep

Diễn viên kỳ cựu của Hollywood - Meryl Streep mới đây đã mang lại cho khán giả một màn biểu diễn bất ngờ tại Central Park, New York khi nhập vai ứng cử viên trứ danh của đảng Cộng hòa - ông Donald Trump. Màn đóng giả đã được chia sẻ lên YouTube và các mạng xã hội khác.

Giống Donald Trump đến… không tưởng

Trong màn hóa thân mới nhất của mình, nữ diễn viên 66 tuổi này đã mặc một bộ vest đen rộng thùng thình, sơmi trắng và đeo một chiếc cà vạt đỏ dài quá khổ, cùng với mái tóc bù xù và làn da rám nắng để đóng vai Donald Trump. Phần biểu diễn của bà nằm trong chương trình Park Public Theater Gala tổ chức tại TP New York tối 6-6. Đây là chương trình thường niên nhằm tưởng nhớ đại văn hào Anh Shakespeare. Theo tờ New York Times, hình ảnh ông Trump qua diễn xuất của Meryl Streep là “giống đến không tưởng… từ đôi môi mím chặt cho đến giọng điệu khoe khoang, tự đắc ngay cả khi bà đang hát”.

Ngay cả ban tổ chức cũng bị bất ngờ bởi diễn xuất của Meryl Streep. Oskar Eustis - Giám đốc nghệ thuật của Public Theater, người đã giao toàn bộ quyền hạn cho Streep cho biết: “Từ đầu đến cuối đều là ý tưởng của bà ấy. Đã có những hoài nghi. Nhưng Meryl vẫn rất cương quyết. Bà ấy hoàn toàn chắc chắn rằng mình có thể làm điều đó. Không ai trong chúng tôi từng nhìn thấy tạo hình và trang phục của bà ấy trước đêm diễn”.

Trong phần biểu diễn còn có sự tham gia của Christine Baranski - bạn diễn của Meryl Streep trong bộ phim Mamma Mia! Christine đã cải trang thành Hillary Clinton - đối thủ của Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Họ đã cùng diễn lại một số trích đoạn trong vở nhạc kịch Kiss me, Kate chuyển thể từ tác phẩm The Taming of the Shrew của Shakespeare, từng được diễn trên sân khấu Broadway vào năm 1948. Hai người còn thể hiện ca khúc Brush Up Your Shakespeare của tác giả Cole Porter và thay đổi một số chỗ so với lời bài hát ban đầu để phù hợp với tiết mục.

Sự xuất hiện bất ngờ của Meryl Streep tại nhà hát Delacorte thuộc Central Park đã khiến khán giả vô cùng thích thú. Ông Linklater - người đóng vai Romeo trong một trích đoạn khác của đêm diễn đã gọi bà Streep là “tinh nghịch”. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Shakespeare “muốn cống hiến cho thời đại của ông ấy. Và bà Streep đã mang tới một màn biểu diễn đầy giá trị trong bối cảnh hiện nay. Vì vậy bà ấy chắc chắn đã tôn trọng tinh thần của buổi diễn”.





Meryl Streep đã vào vai Donald Trump với ngoại hình giống hệt.

Đóng giả ai cũng giống đến kinh ngạc

Tài năng của Meryl Streep đã được khẳng định bởi giới phê bình với ba giải Oscar cao quý và tám giải Quả cầu vàng. Bà cũng là người đạt kỷ lục được đề cử nhiều nhất của cả hai giải thưởng với 19 lần được đề cử Oscar và 22 lần được đề cử Quả cầu vàng.

Người hâm mộ đã nhiều lần được thấy Meryl Streep hóa thân thành những nhân vật nổi tiếng có thật trong lịch sử. Một trong những vai diễn khó quên, gây ấn tượng mạnh nhất của bà là vai diễn cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher trong bộ phim The Iron Lady. Đây cũng là vai diễn giúp Meryl Streep giành được giải Oscar, Quả cầu vàng và giải BAFTA hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất năm 2011.

Bên cạnh đó, Meryl còn từng vào vai Emmeline Pankhurst - người dẫn dắt phong trào đấu tranh giành quyền bầu cử cho phụ nữ ở Anh trong bộ phim Suffragette (2016). Bà cũng nổi tiếng với các vai diễn: Miranda Priestly trong bộ phim The Devil Wears Prada - nhân vật lấy cảm hứng từ Anna Wintour, tổng biên tập của tạp chí thời trang Vogue, được mệnh danh là người đàn bà quyền lực nhất vương quốc thời trang; hoặc là vai diễn đầu bếp lừng danh của làng ẩm thực Mỹ Julia Child trong bộ phim Julie & Julia (2009).

Mới đây nhất, Meryl Streep đã đảm nhiệm vai diễn Florence Foster Jerkins trong bộ phim cùng tên, nói về một nữ ca sĩ opera lừng danh nhưng lại rất bất tài. Bà không biết gì về nhịp điệu và không có khả năng ca hát. Jenkins đã lờ đi mọi thứ, nhầm tưởng tiếng cười nhạo báng của khán giả là sự cổ vũ. Tuy nhiên, nhờ tin đồn lan truyền nhanh chóng mà bà đã trở nên nổi tiếng. Khán giả đang vô cùng háo hức đón chờ tác phẩm mới của Streep và hy vọng rằng vai diễn độc đáo này sẽ mang lại đề cử Oscar tiếp theo cho bà.

Với màn hóa thân ngoạn mục thành Donald Trump mới đây, Meryl Streep xứng đáng nhận được sự kính nể khi bà đã chứng tỏ rằng mình có thể vào vai bất cứ người nào.

Riêng ông Donald Trump chưa đưa ra phản ứng gì trước màn biểu diễn này, mặc dù trước đó ông đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Meryl Streep, cả về phẩm chất cũng như chuyên môn. Ông đã từng trả lời tờ Hollywood Reporter: “Meryl Streep rất tuyệt vời. Bà ấy cũng là một người tốt”.