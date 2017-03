Tái hiện “Đêm phố cổ Hội An đầu thế kỷ XX” vào đêm 30/4

Đặc biệt, phát huy thành công của hoạt động hưởng ứng “Giờ Trái đất 2009”, trong “Đêm phố cổ đột xuất” này, các con đường Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu dọc theo bờ sông Hoài sẽ tắt điện hoàn toàn, chỉ được thắp sáng bằng đèn cầy, đèn dầu phụng…

Cũng bắt đầu từ ngày 30/4/2009, đường Bạch Đằng - Hội An sẽ trở thành “phố đi bộ” vào các thứ 2, 4, 6, 7 hàng tuần.

Theo ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm VH-TT Hội An, ngoài các hoạt động phục vụ nhu cầu du khách như thường lệ thì việc đưa vào tái hiện “Đêm phố cổ đột xuất” sẽ là một sản phẩm du lịch mới để kéo du khách đến với Hội An nhiều hơn nữa.

Ngoài ra, cũng trong dịp nghỉ lễ này, nhiều doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và cho thuê xe ở Hội An cũng đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu như: giảm 15% giá cước vận chuyển hoặc giá tour, một số doanh nghiệp may mặc cũng có chương trình giảm giá 15% khi khách may đo từ 50 USD trở lên. Bên cạnh đó, nhiều khách sạn nhà hàng cũng công bố giảm 20% trên mỗi suất ăn hoặc 30% giá phòng cho khách đến lưu trú.